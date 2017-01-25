Cumhurbaşkanı Erdoğan: İtibar etmeyin

Doğu Afrika turunun son durağı Madagaskar'da Türk-İş Forumuna katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, tüm dünya için tehlike arz eden FETÖ'ye dikkat çekti. Erdoğan, "Türkiye'nin 15 Temmuz'da nasıl bir darbe girişimine maruz kaldığını biliyosunuz. Bu alçak FETÖ örgütünün Madagaskar'daki yapılanmalarını biliyoruz. Bu konuyu Sayın Cumhurbaşkanımızla değerlendirdik. Biizim sizden bir ricamız olacak Adının içinde Türkiye geçen ama büyükelçiliğimiz tarafından tanınmayan hiçbir kuruluşa özellikle iş adamları derneklerine lütfen itibar etmeyin dedi.

Madagaskar'daki temaslarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Madagaskar İş Forumu'nun ardından yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

Türkiye ekonomi alanında son dönemlerde adeta bir başarı hikayesi yazdı. Dev projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Yıllık 150 milyon yolcu kapasiteli dünyanın en büyük havalimanının ilk etabını önümüzdeki yıl açıyoruz. Bölgemizdeki ülkelerle verimli işbirlikleri yapıyoruz. Tecrübelerimizi sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyarız, kıskançlık değil. Sizinde dediğiniz gibi tek ağaçtan orman olmaz. Güç birliği yapılmadan başarıya ulaşılmaz. Madagaskar'ı dost bir ülke olarak görüyoruz. Bunun için ekonomik ilişkilerimizi, ilişkilerimizin derinliğine yakışır bir seviyeye ulaştırmak istiyoruz. Ülkelerimiz arasındaki ticari ilişkinin geliştirilmesi için iş adamlarımızın önünü açmalıyız. Madagaskar'dan İstanbul'a gidiş gelişler daha kolay olacaktır. İstanbul seferleri ile Madagaskar'ın dış dünya ile ilişkilerini artırdık. THY'nin Madagaskar'daki güçlenen varlığı ilişkilerimizi güçlendirmek istediğimizin kanıtıdır. Madagaskar'ın sanayide atacağı adımlarla daha farklı bir konuma ulaşmasını istiyoruz. Tekstil alanında kurulacak serbest işletmelerle, bu bölgeye ilgi duyan yatırımcıları hızlandıracaktır. Ülkelerimiz iş adamlarının önünü açmak için gümrük uygulamalarında farklı uygulamalar yapabilir. Karşılıklı işbirliğinin tekelci ve sömürgeci duygulardan uzak samimiyet içinde geliştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. İki ülke arasındaki ilk resmi ziyaret olan bu ziyaretimizin güzel bir başlangıç olmasını diliyorum.

"ÖZELLİKLE İŞADAMLARI DERNEKLERİNE İTİBAR ETMEYİN"

Türkiye'nin 15 Temmuz'da nasıl bir darbe girişimine maruz kaldığını biliyosunuz. Bu alçak FETÖ örgütünün Madagaskar'daki yapılanmalarını biliyoruz. Bu konuyu Sayın Cumhurbaşkanımızla değerlendirdik. Biizim sizden bir ricamız olacak Adının içinde Türkiye geçen ama büyükelçiliğimiz tarafından tanınmayan hiçbir kuruluşa özellikle iş adamları derneklerine lütfer itibar etmeyin.