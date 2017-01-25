X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Cumhurbaşkanı Erdoğan Madagaskar’da
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

’da

DHA
  • Giriş Tarihi: 25.1.2017 09:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan Madagaskar’da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Madagaskar’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tanzanya, Mozambik ve ’ı kapsayan Afrika turunun son durağı olan Madagaskar’ın başkenti Antananarivo’da bulunuyor.

Eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın da kendisine eşlik ettiği 'ı, Antananarivo Ivato Uluslararası Havalimanı'nda Başbakanı Olivier Mahafaly Solonandrasana, Dışişleri Bakanı Beatrice Attalah, Millî Savunma Bakanı Beni Xavier Rasolofonirina, Türkiye'nin Antananarivo Büyükelçisi Volkan Türk Vural ve eşi Arlinda Perjuci Vural karşıladı.