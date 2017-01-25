Emine Erdoğan, Madagaskar'da kadın eğitim merkezinin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan: - "Afrika'nın kalkınma çabalarına destek olmak, bizim için bir kardeşlik sorumluluğudur. Açılışını yaptığımız kadın eğitim merkezi ekipman ve eğitimleri, Afrika'nın kadınlarına Türk halkının ve devletinin armağanıdır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Afrika'nın kalkınma çabalarına destek olmak, bizim için bir kardeşlik sorumluluğudur. Açılışını yaptığımız kadın eğitim merkezi ekipman ve eğitimleri, Afrika'nın kadınlarına Türk halkının ve devletinin armağanıdır." dedi.

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika ziyareti kapsamında Madagaskar'da, TİKA tarafından hizmete sokulan ve ekipman desteği verilen kadın eğitim merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Burada konuşan Emine Erdoğan, "Yürekten i·nanıyorum ki·, i·nsanlık ortak noktasında gerçekleşen bu karşılaşmalar dostluğumuzu artıracak, uzakları yakın edecektir. Ülkeleri·mi·z ne kadar uzak olsa da kalpleri·mi·z bi·r ve beraberdir." diyerek başladı.

Türki·ye i·çi·n Afrika'nın kardeşliğin vatanı olduğunu, bu sebeple Afrika'nın kalkınma çabalarına destek vermeyi bir kardeşlik sorumluluğu olarak gördüklerini belirten Erdoğan, açılışını yaptıkları kadın eği·ti·m merkezi· ekipman ve eğitimlerinin Afrika'nın kadınlarına, Türk halkının ve devleti·ni·n armağanı olduğunu kaydetti.

Emine Erdoğan, aşçılık, di·ki·ş, nakış, bahçıvanlık gi·bi· alanlarda eği·ti·m alan kadınların, ülkeleri·ni·n geleceğini inşa edeceklerini dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu vesileyle i·fade etmek i·steri·m ki·, Türkiye'de, başkenti·mi·z Ankara'da, Afrika'nın kadınlarına destek olmak amacıyla açtığımız 'Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi·', si·zleri·n eserleri·ni· beklemektedir. Kar amacı gütmeden yapılan satışlardan elde edi·len geli·r, si·zlere geri· dönecek, böylece Afrika'da kadının eli· güçlenecektir. Ülkemi·zi·n dünyaya açılan penceresi TİKA, Afrika'nın kalkınmasına destek olmak amacıyla her zaman burada olacak, emektar çalışanları vasıtasıyla dostluğumuz inşallah daha da artacaktır. Türki·ye-Madagaskar ilişkilerinin artan bi·r hızla gelişmesi dileğiyle, hepi·ni·zi· en kalbi· muhabbetleri·mle selamlıyorum."

- 100'e yakın kadın eğitim alıyor

Madagaskar Cumhurbaşkanı Hery Rajaonarimampianina'nın eşi Voahangy Rajaonarimampianina da yaptığı konuşmada, Emine Erdoğan'ın, çok büyük bir kalbi olduğunu ifade ederek, öncü olduğu çalışmalar için kendisine teşekkürlerini iletti.

Programa ayrıca Madagaskar'daki bazı yabancı bakanlar ile Türk heyetinden bakan eşleri, TİKA yetkilileri ve ilgililer katıldı.

Afrikalı kadınların hayatına kalıcı bir yatırım yapmak amacıyla yapılan eğitim yardımları çeşitli alanlardan oluşuyor. Öte yandan nakış, dikiş, bilişim, bahçıvanlık ve aşçılık bölümlerinden oluşan eğitim merkezinde 100'e yakın kadın eğitim alıyor.

Emine Erdoğan, ayrıca dünyada sadece Madagaskar'da yaşadığı bilinen lemurların doğal yaşam alanı olan Lemur Park'ını ziyaret etti. Bölgeye özgü aloe vera ve baobab ağaçları hakkında bilgi alan Erdoğan, ziyaretinin anısına parka bir baobab ağacı dikti.