‘FETÖ sizin devletinize de sızabilir’

Cumhurbaşkanı Erdoğan FETÖ’nün TSK, Emniyet ve devletin kurumlarına sızdığını hatırlatarak, “Nasıl bizde devletin kurumlarına yerleşmişlerse aynı prensibi dünyanın dört bir köşesinde yaygın olan bu örgüt burada da yapacaktır” dedi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AFRİKA SEYAHATİNİN İKİNCİ DURAĞI MOZAMBİK'TE



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ziyaretinin ikinci durağı olan Mozambik'in başkenti Maputo'da ilk olarak Kahramanlar Meydanı'ndaki Mozambik Anıtı'na çelenk koydu. Mozambik Cumhurbaşkanı Filipe Jacinto Nyusi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşıladı. İki lider önce baş başa, daha sonra ise heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. İki lider daha sonra ortak basın açıklaması yaptı. Erdoğan, şunları söyledi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mozambik'te konuştu



TARİHİ ZİYARET: Mutluyum, zira Türkiye'den ilk defa Mozambik'e bir Cumhurbaşkanı olarak ben geliyorum. Bundan sonraki sürecin üst düzeyde çok daha farklı yürüyeceği inancındayım. Sayın Cumhurbaşkanı ile 2014'te özel bir ziyaret vesilesiyle Türkiye'de bulunduğu sırada bir araya gelmiş ve verimli bir görüşme yapmıştım. 3 yıl aradan sonra bu tarihi ziyaretin iki ülke münasebetlerini güçlendirmesi en büyük temennimdir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yapıyoruz, olmaz diye bir şey yok