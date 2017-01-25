‘FETÖ sizin devletinize de sızabilir’

Cumhurbaşkanı Erdoğan FETÖ’nün TSK, Emniyet ve devletin kurumlarına sızdığını hatırlatarak, “Nasıl bizde devletin kurumlarına yerleşmişlerse aynı prensibi dünyanın dört bir köşesinde yaygın olan bu örgüt burada da yapacaktır” dedi
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AFRİKA SEYAHATİNİN İKİNCİ DURAĞI MOZAMBİK'TE
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ziyaretinin ikinci durağı olan Mozambik'in başkenti Maputo'da ilk olarak Kahramanlar Meydanı'ndaki Mozambik Anıtı'na çelenk koydu. Mozambik Cumhurbaşkanı Filipe Jacinto Nyusi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşıladı. İki lider önce baş başa, daha sonra ise heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. İki lider daha sonra ortak basın açıklaması yaptı. Erdoğan, şunları söyledi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mozambik'te konuştu
TARİHİ ZİYARET: Mutluyum, zira Türkiye'den ilk defa Mozambik'e bir Cumhurbaşkanı olarak ben geliyorum. Bundan sonraki sürecin üst düzeyde çok daha farklı yürüyeceği inancındayım. Sayın Cumhurbaşkanı ile 2014'te özel bir ziyaret vesilesiyle Türkiye'de bulunduğu sırada bir araya gelmiş ve verimli bir görüşme yapmıştım. 3 yıl aradan sonra bu tarihi ziyaretin iki ülke münasebetlerini güçlendirmesi en büyük temennimdir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yapıyoruz, olmaz diye bir şey yokMOZAMBİK'İN YANINDAYIZ: Türkiye olarak Mozambikli dostlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Sayın Başkan ile yaptığım görüşmede geleceğe dair vizyonu kendileriyle paylaşma fırsatım oldu. Bölgesel ve uluslar arası konularda yaşadığımız tecrübelerimiz var. Yaklaşık 11 yıllık Başbakanlığım, 3 yıl kadar Cumhurbaşkanlığı dönemimde edindiğim ulusal ve uluslar arası tecrübelerimizi ben Sayın Niyüsü ile paylaştım.
BURADA DA YAPABİLİRLER: Sayın Cumhurbaşkanı ile ülkemizde 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe teşebbüsünde bulunan FETÖ ile mücadeleyi de konuştuk. Bu konuda kendilerinden özellikle desteklerini istedim. Zira Mozambik'te de belli yerlerde bunların nasıl bizde Silahlı Kuvvetler'e yerleşmişse, nasıl ki polis teşkilatımıza yerleşmişse, nasıl ki devletin kurumlarına yerleşmiş, sızmışlarsa aynı prensibi dünyanın dört bir köşesinde yaygın olan bu örgüt burada da yapacaktır. Bunun farkında olması temennisinde bulundum. Bu bir dost, kardeş temennisidir. Bununla ilgili olarak da Mozambikli dostlarımızın çokça kullandığı bir söz var: 'Dostu olan kişi her şeye sahiptir' Ben de dostu olan bir arkadaşımla bunları rahatlıkla konuştum. Birlikte zor günde aşacağımız konular var. Biz her şeye hazırız. Biz Mozambik'in kara gün dostuyuz. Bu ziyaretin uzun soluklu işbirliğimizde bir dönüm noktası olmasını temenni ediyorum.
'ZİYARETİNİZDEN ONUR DUYUYORUZ'
Mozambik Cumhurbaşkanı Nyusi ise, Erdoğan'ın ziyaretinin çok önemli olduğunu belirterek, "Ülkemize Türkiye Cumhuriyeti'nden bir devlet adamının ilk ziyaretini gerçekleştirmesinden büyük onur duyuyoruz. Son derece memnunuz. Bu ziyaretle dostluğumuzu daha da sağlamlaştırmış oluyoruz" dedi.
AFRİKA'NIN NELER ÇEKTİĞİNİ İYİ BİLİYORUZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Mozambik İş Forumu'nda da konuştu. Afrika'nın geçmişte neler çektiğini bildiklerini vurgulayan Erdoğan, "Afrika'yı nasıl sömürdüklerini gayet iyi biliriz, kimlerin de sömürdüğünü de gayet iyi biliyoruz. Afrika tarihi aslında bizim de kanayan yaramızdır" dedi.
Mozambik'in ekonomik potansiyelinin farkında olduklarını kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu: "Altyapıda Türkiye, dünyanın en güçlü ülkelerinden biri. Üst yapıda hakeza öyle. 14 senede sadece konut olarak devletin kurduğu TOKİ ile 760 bin konut inşa ettik. Aynı şeyi Mozambikli girişimcilerle el ele vermek suretiyle Mozambik'te de yapabiliriz."
Türk işadamlarına da çağrı yapan Erdoğan, "Yapişlet- devret sistemiyle Mozambik'te iş yapmaya var mısınız? Hidroelektrik santrallerde, turizmde, termik santrallerde var mısınız? Rüzgâr enerjisi, güneş santrallerinde var mısınız? Eğer 'varız' diyorsanız, herhalde başkanım da bu işe 'hayır' demez" dedi.
Erdoğan, Cumhurbaşkanı Nyusi'nin onuruna verdiği resmi öğle yemeğine de katıldı. Mozambik temaslarını tamamlayan Erdoğan, Afrika gezisinin son durağı Madagaskar'a geçti.