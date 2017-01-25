Berat Albayrak da 'EVET' dedi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Anayasa değişikliğine ilişkin nisan ayında yapılacak referandum için düzenlenen "Güçlü bir Türkiye için EVET" kampanyasına katıldı.

Sabah Gazetesi Spor Yazarı ve yorumcu Rıdvan Dilmen'in dün sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla başlattığı kampanyaya ilişkin Albayrak da Twitter'dan bir video paylaştı.

BERAT ALBAYRAK DA 'EVET' DEDİ

Berat Albayrak, videoda, "Sevgili Bakanım Mevlüt Bey, mesajınızı aldık. Ülkemizi bölmeye çalışanlara inat, birlik ve beraberlik içerisinde daha güçlü bir Türkiye için 'EVET', son nefesimize kadar ben de varım. Sayın Büyükelçim Hasan Doğan, sen de var mısın?" ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak'a çağrı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan gelmişti.

Bakan Albayrak "Ben de varım"

KAMPANYA ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Kampanya, sanat, siyaset ve spor dünyasından ünlü isimlerin katılımıyla devam ediyor.