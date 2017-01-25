Metiner: Allah CHP’ye akıl versin

Anayasa değişikliği teklifinin Meclisten geçmesinden rahatsız olan CHP’nin Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun TBMM Genel Kurulu’nda değişiklik teklifinde “evet” oyu kullanan vekilleri vatan hainliğiyle suçlaması; AK Parti ve MHP kanadında tepki ile karşılandı. AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, “Allah CHP’ye akıl fikir versin diyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin gündeminde uzun süredir yer alan cumhurbaşkanlığı sistemini getirecek yeni anayasa görüşmeleri, CHP ve HDP'nin Meclis'te giriştiği çeşitli provokatif eylemlere rağmen AK Parti ve MHP'nin mutabakatıyla kabul edilmişti. Anayasa değişikliği teklifinin meclisten geçmesinden rahatsız olan CHP Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun da TBMM Genel Kurulu'nda değişiklik teklifinde "evet" oyu kullanan vekilleri vatan hainliğiyle suçladığı ortaya çıktı.

HAKARET TWİTİNE SERT TEPKİ

Twitter hesabı üzerinden #TekAdamRejimineHayır hashtagi'yle yaptığı paylaşımda, "Türk Milleti 339 hainden daha büyüktür" ifadelerini kullanan CHP'li Mevlüt Dudu'nun, büyük tepki çeken paylaşımını bir süre sonra kaldırdığı belirlendi. CHP'li Mevlüt Dudu'nun çirkin paylaşımıyla CHP'lilerin bilinçaltında yatan bölücülük duygusunun apaçık ortaya çıktığını dile getiren siyasiler, milletin temsilcilerinin ortaya koymuş oldukları demokratik tercihin hainlikle suçlanmasının; CHP'nin, demokrasiden de siyasetten de ne denli uzaklaştığını gözler önüne serdiğini ifade ettiler.

METİNER: TAHAMMÜLSÜZLÜK DE BİR İHANETTİR

Yeni Akit gazetesinin haberine göre AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, CHP'li vekilin "evet" oyu kullananları hainlikle suçlamasının CHP'nin hırçın tavrını gözler önüne serdiğini belirterek, "Evet hayır demek ne kadar demokratik bir hak ise evet ve hayır üzerinden gösterilen her türlü tahammülsüzlük de demokrasiye bir ihanettir. Biz hayır diyenleri hainlikle suçlamıyoruz. Hayır demeleri demokratik tercihleridir. Ülkeye yararlı bir şey olmadığına inandıkları için demokratik tepkilerini gösteriyorlar diye yorumlarız. Ama CHP'li bir vekilin milletin temsilcilerinin ortaya koymuş oldukları demokratik tercihi hainlikle suçlaması CHP'nin giderek, demokrasiden de siyasetten de ne denli uzaklaştığını hırçın tahammülsüz bir siyasete yöneldiğini gösteriyor. Allah akıl fikir versin diyorum" ifadelerini kullandı.

'KENDİ GİBİ DÜŞÜNMEYENLERİ DÜŞMAN GÖRÜYORLAR'

AK Partili Metiner, Meclisin ortaya koyduğu iradenin milli iradenin kendisi olduğunu aktararak, şunları söyledi: "İrade dediğimiz şey, milletin çoğunluğunun ortaya koymuş olduğu iradedir. Milli iradenin kendisine karşı ihanet sözcüğünü kullanırsanız, o zaman egemenlik bahsinde konuşmaya hakkınız olmaz. CHP girdiği yoldan vazgeçmelidir. O milletvekili CHP'nin geleneksel zihniyetini ortaya koyuyor. Bilinçaltından CHP'nin gerçek ideolojisini, zihniyetini ortaya koyuyor. Çünkü CHP'nin genel ideolojisi bunun üzerine oturuyor. CHP kendisi gibi düşünmeyen herkesi iç düşman gibi gören, cumhuriyet düşmanı, laiklik düşmanı gibi gören bir hasım ideolojisi üzerine oturuyor."

ÇAMLI: GRUBUMUZ YASAL İŞLEMLERİ ORGANİZE ETMEKTEDİR

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ise, gruplarının yasal işlemleri organize ettiğini belirterek, "Bizim grup yasal işleri organize ediyordur. Bu hainlik kelimesini çok kullananlar, buna alışkın olanlardır. Onlar, 1400 yıllık medeniyete ihanet etmiş bir zihniyetin adamları, bu kelimeleri rahatça kullanıyor. Allah ıslah etsin. Bunların zihniyeti belli. Bunların kökleri bozuk. Kökleri bozuk olunca herkesi hainlikle suçluyorlar. Alışkın oldukları bir argümandır. Tam kesin olmamakla birlikte yasal yollara başvurulmuştur ya da başvurulacaktır diye tahmin ediyorum. Tabii bunlara esas cezayı verecek olan hakim millettir. Millet esas kararı verecektir" dedi.

AYDIN: TİPİK BİR CHP ZİHNİYETİ

AK Parti Bursa Milletvekili Avukat İsmail Aydın, CHP'li Dudu'nun zihniyetinin tanıdık olduğunu bildirerek, "Milli irade karar vermiş. Milli irade dediğimiz meclisin % 95 oranında milli iradeyi yansıtan bir meclise sahibiz. Meclisin verdiği kararı bu şekilde yorumlamak her şeyden önce bir siyasetçiye bir milletvekiline hiç yakışmaz. Çünkü kendi seçmenini küçümsemiş olur, kendi seçmenine hakaret etmiş olur. Aslında 339'a hakaret değil kendisine hakarettir. Biz bu yapıyı, bu beyni daha önce tanıyoruz. "311 el kaosa kalktı" diye zihniyetle aynı zihniyettir" değerlendirmesinde bulundu. AK Partili Aydın, söz konusu paylaşım üzerine dava açılmasının uygun olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti: "Kesinlikle tazminat ve ceza davası açılacak bir paylaşımdır. Evet oyu kullanan herkesi vatan haini olarak görüyor. Tipik bir CHP zihniyeti CHP kafatası yapısı bunun başka bir ifadesini görmüyorum."

EN İYİ CEVABI MİLLET VERECEKTİR

AK Parti Bursa Milletvekili İsmet Su, CHP'li Dudu'ya cevabın sandıkta verileceğini dile getirerek, "En iyi cevabı millet referandumda verecektir. Milletimiz de meclisten geçen bu çalışmayı takdir edecektir. Dilerim ki yüksek bir oy oranı ile referandumda kabul olarak geçer. En iyi cevabı millet verir. Şahsi bir cevap vermeyi de doğru bulmuyorum" ifadelerini kullandı.