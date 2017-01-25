Polislerin darbecilere direnmesini engelleyen amire müebbet istemi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan Batman Emniyet Müdürlüğünde görevli dönemin emniyet amiri Ümit Eyvazoğlu hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu sanık Eyvazoğlu hakkında hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

FETÖ/PDY hakkında detaylı bilgiye yer verilen iddianamede, örgütün önemli para kaynaklarından birini "özel okul, yurt ve dershane" gelirlerinin oluşturduğu belirtildi.

Örgütün elindeki basımevlerinin ürünleri ve kırtasiye malzemeleri ile kitap ve dergileri dershanelerde öğrencilere pazarlayarak önemli bir gelir temin ettiğine yer verilen iddianamede, örgütün öğrenci ailelerini gazete abonesi yapmak zorunda bıraktığı kaydedildi.

Dershaneler, okul ve yurtların, örgütün amacı doğrultusunda çocuk ve gençlerin yetiştirildiği ve "ışık evleri"ne seçimde kullanılan mekanlar olduğunu vurgulanan iddianamede, şu ifadeler yer aldı:

"Bu yerler örgütün insan kaynağı deposu olarak işlev görmektedir. Bu mekanlar öğrencilerin örgüte kazandırıldığı ve eğitimden geçirildiği yerlerdir. Dershane, okul ve yurtlar yalnızca ders çalışılan, kişileri sınava hazırlayan yerler olmayıp, örgüte hem finans hem insan kaynağı sağlayan hem de örgütün yetişmiş elemanlarının geçici istihdam yeridir. Dershanelerin özel okula dönüştürülmesini örgüt, bu çok amaçlı fonksiyonu sebebiyle namus gibi görmüş ve hükümeti cebren devirme sebebi saymıştır."

PERSONELİNE "SİLAHLARI NİYE ALDINIZ?" DİYEREK TEPKİ GÖSTERMİŞ

Batman Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde bulunan polis memurlarından bazılarının ifadelerine yer verilen iddianamede, bu polislerin, Eyvazoğlu'nun kendilerine "Ne yapıyorsunuz, silahları niye aldınız" diyerek tepki gösterdiği bildirildi.

Ülke çapında darbe girişiminin bertaraf edilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile diğer devlet büyüklerinin çağrıları üzerine ülkenin dört bir tarafında halkın harekete geçtiğine anımsatılan iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Yasal mevzuatı gereği bu tarz saldırıları bertaraf etmekle yükümlü bulunan şüpheli Ümit Eyvazoğlu'nun darbe gecesi emrindeki polislere 'Ne yapıyorsunuz, silahları niye aldınız?' şeklinde beyanda bulunmuş olmasının terör örgütü adına ByLock programından belirtilen şekilde yapılan çağrılara uyarak hareket ettiği, şüphelinin örgüt çağrısında belirtildiği gibi direnenlerin direncini kırmak için telkinde bulunarak, direnen kamu görevlilerinin terör örgütünün emir ve talimatları doğrultusunda direncini kırdığı anlaşılmıştır."

3 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

İddianamede, emniyet amiri Ümit Eyvazoğlu hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" ve "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan da 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.