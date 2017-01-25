Reina saldırganına bu kargo ulaşmayınca silahla saldırdı!

Şanlıurfa'da DEAŞ kuryesi Abud Mahho’da ele geçirilen canlı bomba malzemelerinin Reina katliamcısı Masharipov’a gönderildiği ortaya çıktı. Kargo ulaşmayınca cani, silahla katliam yaptı.

Şanlıurfa'Akçakale İlçesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polislerinin ele geçirerek büyük bir başarıya imza attığı canlı bomba malzemelerinin Reina katliamcısı Abdulkadir Masharipov'a götürülecek kanlı kargo olduğu tespit edildi.



RDX TEL ABYAD'DAN



Suriye uyruklu Abud Mahho, PYD denetiminde bulunan Tel Abyad kentinden geçerek, Türkiye'ye girdi. Mahho, Şanlıurfa polisinin bir eve düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Mahho'nun DEAŞ'ın kuryesi olduğu belirlendi. Mahho'nun gösterdiği yerde yapılan aramada yer altına gömülü şekilde uzaktan kumada, fünyeler ve 3 kilo rdx patlayıcı bulundu. Rdx'lerin Tel Abyad'dan Türkiye'ye sokulduğu belirlendi.





BEKLENEN TELEFON GELMEDİ



Mahho, ifadesinde örgütün hücre tipi bir yapılanmasının olduğunu ve kendisine gelen telefonla, malzemeleri ilgili kişiyle buluşturmasının istendiğini anlattı. Mahho "Beni arıyorlar ben malzemeyi sakladığım yerden çıkarıyorum gelen adama teslim ediyorum" dedi.



ÖRGÜT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPTI



Yılbaşı gecesi Ortaköy'ü kana bulayan ve 39 kişiyi gözünü kırpmadan katleden Masharipov canlı bomba eylemcisiydi. DEAŞ bunun üzerine Mahho'nun kuryeliğini yaptığı canlı bomba kargosunun Masharipov'a ulaştırılmaması sonucu plan değişikliğine gitti. DEAŞ, Masharipov'u canlı bomba eylemi yerine silahlı eyleme yönlendirdi. Polisin uyanıklığı sayesinde bu malzemelerin olası saldırılarda kullanılmasının da böylece önüne geçilmiş olundu.