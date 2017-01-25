‘Sır’ kadınla iki görüşme

Beşiktaş saldırısı öncesinde canlı bombalarla keşif yaptıktan sonra kaçan kadının yeni bağlantısı ortaya çıktı. Kadının, saldırı aracını temin eden terörist Tufan Beyhan ile iki kez görüştüğü belirlendi

Beşiktaş Vodafone Arena Stadı önünde PKK'lı teröristlerce 10 Aralık günü gerçekleştirilen ve 46 kişinin şehit olduğu kanlı terör saldırısında başrol oynayan ve sırra kadem basan kadın teröristle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Olay günü saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist ile birlikte Vodafone Arena Stadı çevresinde 5 saat keşif yaptığı ve patlatılan aracın arka koltuğunda dolaştığı, saldırıya birkaç saat kala da olay yerinden ayrıldığı tespit edilen kadın teröristin saldırıda kullanılan 34 UG 0838 plakalı aracı satın alan terörist ile irtibatı tespit edildi. Tufan Beyhan'ın sır olan kadın teröristle saldırıdan 3 hafta önce 2 kez görüştüğü ortaya çıktı.



3 HAFTA ÖNCE BULUŞTULAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında Tufan Beyhan tutuklanarak cezaevine gönderilirken yakınlarının verdiği beyanlar dikkat çekti. Beyhan'ın kız kardeşi ağabeyinin Beşiktaş saldırısından 3 hafta önce evlerinde daha önce hiç görmedikleri 25 yaşlarındaki bir genç kız ile odaya kapanarak iki kez görüşme yaptığını belirtti. İkilinin görüşme sırasında aileye sevgili olmadıklarını özellikle belirttikleri öğrenildi. Bu kadının saldırı günü teröristlerle olay yerinde keşif yapan terörist olduğu değerlendirildi.



2 AY ÖNCE KIRSALA GİTTİ

PKK terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan kaydı bulunan Beyhan'ın, örgütün Bağcılar'daki faaliyetlerine katıldığı belirlendi. Beyhan'ın annesi oğlunun bu sene Kurban Bayramı'ndan hemen sonra bir hafta boyunca eve gelmediğini ve telefonunun kapalı olduğunu belirtirken yakın arkadaşı patlamadan 2 ay kadar önce Tufan Beyhan'ın soruşturma kapsamında tutuklanan Zeki Yılmaz ile PKK terör örgütünün kırsal alanına gittiğini ve burada 5-6 gün kaldığını kaydetti. Beyhan'ın örgütün dağ kadrosuyla yaptığı görüşmenin Beşiktaş saldırısı çerçevesinde olduğu değerlendirildi.



46 KİŞİ ŞEHİT OLMUŞTU

Beşiktaş Vodafone Arena Stadı yakınında 10 Aralık 2016'da düzenlenen bombalı saldırıda 38'i polis memuru 46 kişi hayatını kaybetmiş, 2 canlı bomba da ölmüştü. Terör örgütü PKK'nın taşeron örgütü tarafından üstlenilen saldırı ardından yürütülen soruşturma ise devam ediyor.



ARABA KULLANMAYI BİLMİYORDU

2006 model siyah Chevrolet Aveo marka aracı satın alan Tufan Beyhan'ın araç kullanmayı bile bilmediği anlaşıldı. Tekstil işçisi olan Beyhan'ın ailesinin polise verdiği bilgide oğullarının araç alacak kadar gelir sahibi olmadığı belirtildi.

Kıskıvrak yakalandılar