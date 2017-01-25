Son dakika: AK Parti MKYK toplandı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Genel Başkan ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Genel Başkan ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı, saat 18.30'da başladı.

Toplantıda, yeni anayasanın halka anlatılması çerçevesinde izlenecek yol haritası ve yapılacak çalışmalar değerlendirilecek.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK), parti genel merkezinde Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı. Toplantıda, yeni anayasa değişiklik teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından izlenecek sürece ilişkin detaylandırmalar yapılacak.



Partinin bölgelerde yapacağı faaliyetler ve parti teşkilatlarının yeni anayasanın anlatılması noktasında takip edeceği strateji bugünkü toplantıda ele alınacak. Başbakan Yıldırım da bu süreçte meydanlara inecek ve yeni anayasaya neden 'evet' denilmesi gerektiğine dair halka bilgi verecek. Tüm bu süreçler öncesi Başbakan Yıldırım, parti kurullarıyla değerlendirmelerde bulunuyor. İstişare yoluyla, izlenmesi gereken politika, strateji ve nitelikler belirleniyor. Sürecin halka anlatılması noktasında takip edilecek yol büyük önem taşıyor. Partinin kurucu lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu süreçte sahalara inerek halka nüfuz etmeye devam edeceği biliniyor.



Toplantının gündem maddesi "yeni anayasa"



Toplantının bu kapsamda ana gündem maddesinin "yeni anayasa" olması bekleniyor. Başbakan Yıldırım, parti genel merkezinde gün boyu toplantılar yaptı. Teşkilatla değerlendirmelerde bulunuldu, gün boyu yeni anayasaya ilişkin sunumlar yapıldı. Çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.



Kanunun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurtdışı ziyaretinin ardından onaylanması bekleniyor



Öte yandan, Başbakan Yıldırım bugünkü genişletilmiş il başkanları toplantısında, 'yeni anayasa kanununun Cumhurbaşkanına sunulduğunu' açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurtdışı ziyaretleri sonrası kanunun onaylanması bekleniyor. Onayın ardından, 60 günlük süre başlayacak ve YSK bu hafta içinde muhtemel bir şekilde referandumun tarihini kamuoyuna duyuracak. Kamuoyuna tarihin duyurulmasının ardından süreç hız kesmeden devam etmiş olacak.

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