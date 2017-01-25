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Son dakika haberi: 20 personeli na alındı

AA
  • Giriş Tarihi: 25.1.2017 10:37
Son dakika haberi: 20 emniyet personeli gözaltına alındı
Son dakika haberi: 20 emniyet personeli gözaltına alındı

Manisa merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik operasyonda, meslekten ihraç edilen 20 mensubu na alındı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma kapsamında, örgütün yapılanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Manisa, Ankara, İzmir, Gaziantep, Bursa, Bolu, Sivas, Uşak, Isparta, Konya ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, meslekten ihraç edilen bir şube müdürü, bir komiser ve 18 memuru na alındı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen zanlılar, işlemleri için Manisa Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.