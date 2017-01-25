Trump, Modi'yi Washington'a davet etti

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi resmi ziyaret için Washington'a davet etti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, telefonda görüşen iki liderin, ABD ile Hindistan arasındaki ortaklığı güçlendirmek üzere ekonomiden savunmaya geniş bir alanda yeni iş birliği olanaklarını ele aldığı belirtildi.

Açıklamada, görüşmede Modi'yi resmi ziyaret için Washington'a davet eden Trump'ın, küresel sorunlarla mücadelede Hindistan'ı "gerçek bir dost ve ortak olarak gördüğü" ifade edildi. İki liderin küresel teröre karşı omuz omuza mücadele konusunda kararlı olduğu vurgulandı.

Beyaz Saray yetkilileri de Modi'yi bu yıl içinde ağırlamayı beklediklerini söylediler.

MODİ, TRUMP'I ÖVMÜŞTÜ

Hindistan Başbakanı Modi, kasımdaki seçim zaferinin ardından Trump'ı arayarak tebrik etmiş, yeni ABD Başkanının Hindistan'a karşı "dostça yaklaşımını" övmüştü.

Trump seçim kampanyası sırasında Hint-Amerikalı seçmenlerin desteğini kazanmaya çalışmış, Çin için yaptığı meydan okuyucu yorumların aksine Hindistan hakkında olumlu ifadeler kullanmaya özen göstermişti. Trump, Modi'nin ülkesinde bürokrasi alanında yaptığı reformları ve ekonomideki büyüme performansını takdir ettiğini belirtmişti.