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, 'yi Washington'a davet etti

AA
  • Giriş Tarihi: 25.1.2017 10:08
Trump, Modi'yi Washington'a davet etti
Trump, Modi'yi Washington'a davet etti

Başkanı Donald , Başbakanı Narendra 'yi resmi ziyaret için Washington'a davet etti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, telefonda görüşen iki liderin, ile arasındaki ortaklığı güçlendirmek üzere ekonomiden savunmaya geniş bir alanda yeni iş birliği olanaklarını ele aldığı belirtildi.

Açıklamada, görüşmede 'yi resmi ziyaret için Washington'a davet eden 'ın, küresel sorunlarla mücadelede Hindistan'ı "gerçek bir dost ve ortak olarak gördüğü" ifade edildi. İki liderin küresel teröre karşı omuz omuza mücadele konusunda kararlı olduğu vurgulandı.

Beyaz Saray yetkilileri de Modi'yi bu yıl içinde ağırlamayı beklediklerini söylediler.

MODİ, TRUMP'I ÖVMÜŞTÜ

Hindistan Başbakanı Modi, kasımdaki seçim zaferinin ardından Trump'ı arayarak tebrik etmiş, yeni ABD Başkanının Hindistan'a karşı "dostça yaklaşımını" övmüştü.

Trump seçim kampanyası sırasında Hint-Amerikalı seçmenlerin desteğini kazanmaya çalışmış, Çin için yaptığı meydan okuyucu yorumların aksine Hindistan hakkında olumlu ifadeler kullanmaya özen göstermişti. Trump, Modi'nin ülkesinde bürokrasi alanında yaptığı reformları ve ekonomideki büyüme performansını takdir ettiğini belirtmişti.