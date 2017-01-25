Ünlülerden 'Başkanlık' mesajı

Sosyal medyada ünlüler Rıdvan Dilmen'in mesajıyla yeni bir akım başlattı.

Twitter hesabından paylaştığı kısa videoda, "Vatanımız, ülkemiz çok zorlu bir süreçten geçiyor. Adeta bir İstiklal Savaşı. Güçlü bir Türkiye istiyoruz. Güçlü bir Türkiye için evet ben de varım" diyen Dilmen, Barcelona'da forma giyen Arda Turan'a da 'Evet' oyu vermesi çağrısında bulundu.Kısa bir süre sonra Arda Turan'dan da yanıt gecikmedi...

Rıdvan Dilmen'in çağrısını yanıtlayan Arda Turan, eski Galatasaraylı futbolcu Burak Yılmaz'a aynı aynı çağrıyı yaptı. Çağrı zinciri Burak Yılmaz'dan Murat Boz'a devam ediyor.