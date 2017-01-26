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Avro "çökebilir" tahmini

AA
  • Giriş Tarihi: 26.1.2017 19:31
Avro "çökebilir" tahmini
Avro çökebilir tahmini

ABD'nin AB Büyükelçisi olması beklenen , avronun önümüzdeki 1-1,5 yıl içerisinde çökebileceğini söyledi

ABD'nin (AB) Büyükelçisi olacağı iddia edilen Theodore (Ted) Roosevelt Malloch, "Avro, önümüzdeki 1-1,5 yıl içerisinde çökebilir." dedi.

Malloch, İngiliz yayın kurumu BBC'ye verdiği röportajında, avro para biriminin ciddi problemleri olduğuna dikkati çekerek, "Bence (avro)sadece vefat etmekle kalmıyor, avronun gerçek sorunları da bulunuyor. Avro, önümüzdeki 1-1,5 yıl içerisinde çökebilir. Ben olsam 2017 yılında avro açığa satardım." diye konuştu.

Büyük şirket birleşmeleri ve satın alma anlaşmalarının bir kaç ay içerisinde tamamlanabildiğini anımsatan Malloch, İngiltere'nin AB'den ayrılma sürecini resmen başlatmasının ardından sadece 90 gün içerisinde ABD'yle bir ticaret anlaşması yapabileceğini söyledi.

Malloch, İngiltere'nin ABD'yle ticaret anlaşması görüşmeleri yapmasına AB tarafından izin verilmemesinin "saçma" olduğunu belirtti.

'un yakın zamanda ABD Başkanı Donald Trump tarafından ABD'nin AB Büyükelçisi olarak atanması bekleniyor.