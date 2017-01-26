Bahçeli'den 3 medya patronuna sert tepki

Devlet Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, MHP aleyhine yapılan yayınlar nedeniyle bazı TV kanallarının patronlarına çok sert sözlerle yüklendi. Bahçeli açıklamasında; Madem MHP’de hayırcı muhalifler etkin ve çoğunluktadır, o zaman YSK ayrı bir sandık kursun, başına da müşahit diye Aydın Doğan’ı oturtsun. Olmadı Turgay Ciner, yetmiyorsa Ferit Şahenk kurulan ayrı sandıklarda görev yapsınlar. Yanlarına kirli ve kinli kalem sahiplerini alsınlar. dedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, referandum süreciyle ilgili Twitter'dan açıklama yaptı. Bahçeli'nin medya patronlarına yüklenmesi dikkat çekti.

İşte Bahçeli'nin attığı o tweetler:

"AYDIN DOĞAN, TURGAY CİNER, FERİT ŞAHENK SANDIK BAŞINDA MÜŞAHİT OLSUN"

Çok şükür çiğ süt içmedik ki karnımız ağrısın;yönümüz doğru,siyasetimiz doğrudur.Şimdi şu teklifim herkes tarafından da dikkate alınmalıdır:

Madem MHP'de hayırcı muhalifler etkin ve çoğunluktadır, o zaman YSK ayrı bir sandık kursun, başına da müşahit diye Aydın Doğan'ı oturtsun.

Olmadı Turgay Ciner, yetmiyorsa Ferit Şahenk kurulan ayrı sandıklarda görev yapsınlar. Yanlarına kirli ve kinli kalem sahiplerini alsınlar.

Ve MHP'li sözde müzmin muhaliflerin ne kadar hayır oyu kullanacağı ortaya çıksın. Bu demokratik teklifimiz de tarafımıza çok görülmesin.

"CİNGÖZ RECAİLERİN SAYILARI BELLİ OLSUN"

Ak koyun-kara koyun ayrılsın, anayasa uzmanı Cingöz Recailerin, yalan ustalarının gerçek yüz ve sayıları belirlensin, belli olsun.

Bizde devlet kavramı, hukuk kitaplarının, siyasal sözlüklerin, ansiklopedilerin tariflerinden daha ileri düzeydedir. Bunu bildik, inandık.