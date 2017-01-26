ByLock müzekkeresine cevap vermeyen emniyet çalışanlarına suç duyurusu

KPSS'deki usulsüzlük iddialarını soruşturan Cumhuriyet Savcısı Erkman'a telefonla şantajda bulunulmasına ilişkin tutuklu sanık Nuri Öztürk'ün yargılandığı davada mahkeme heyeti, ara kararını açıkladı.

KPSS'deki usulsüzlük iddialarını soruşturan Cumhuriyet Savcısı Yücel Erkman'a, "Örgüt üyelerinin gözaltına alınmasını ve yasa dışı faaliyetlerinin deşifre edilmesini engellemek için" telefonla şantajda bulunulmasına ilişkin tutuklu sanık Nuri Öztürk'ün yargılanmasına devam edildi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Nuri Öztürk, müştekiler ve tarafların avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Hüsamettin Otçu, Ankara Emniyet Müdürlüğünden sanık Öztürk'ün FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıp kullanmadığının sorulduğunu ancak iki sefer yazılan müzekkereye cevap verilmediğini bildirdi.

Söz alan sanık Öztürk, önceki duruşmalardaki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek tahliye talebinde bulundu. Öztürk'ün avukatı da delillerin toplandığını gerekçe göstererek sanığın tahliyesini talep etti.

Şikayetçi kurum avukatının da beyanlarını dinleyen mahkeme heyeti, ara kararını açıkladı.

Mahkeme, Öztürk'ün ByLock kullanıp kullanmadığına dair 28 Eylül 2016 ve 21 Ekim 2016 tarihlerindeki müzekkerelerine cevap vermeyen emniyet çalışanları hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması ve sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianame

Öztürk'ün, sahte abone sözleşmelerine istinaden aldığı 14 hattan birini, Savcı Erkman'a tehdit ve şantajda bulunması için kimliği henüz belirlenemeyen başka bir örgüt üyesine verdiği belirtilen iddianamede, Erkman'ı 22 Mart 2015'te arayan kimliği belirsiz şüphelinin, şantaj yaptığı belirtildi.

İddianamede, Öztürk'ün, "Terör örgütü üyesi olmak, terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde şantaj, görevi yaptırmamak için direnme ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak" suçlarından 53 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor.