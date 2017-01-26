Cem Özdemir'e tepki gösteren o taksici AHaber'e konuştu

Türkiye kökenli olmasına rağmen her fırsatta ülkesini aşağılayan Alman Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir'in şikayet ettiği Türk taksici AHaber'e konuştu.

Berlinli bir taksicinin, verdiği bahşişi, "O parada şehit kanı var" diyerek geri çevirmesi üzerine çılgına dönen Cem Özdemir, Taksiciler Odası ve Taksiciler Birliği'ne bir şikayet mektubu yazdı. Taksiciler Odası Başkanı Leszek Nadolski ise, Berlin'deki taksicilerin sadece yüzde 10'unu temsil ettiklerini belirterek, yapacak bir şeyleri olmadığını söyledi. Özdemir mektubunda olayı şöyle anlattı: "Gideceğim yere gelince, taksiciye parayı ödedim, bir de bahşiş bıraktım. Ama şoför, 'Bu parada, darbe girişiminde ölen Türk şehitlerinin kanı var' diyerek bahşişi reddetti.

"SİZİN PARANIZDA ŞEHİTLERİN KANI VAR"

İşte o taksici Mehmet Kurt, Cem Özdemir ile arasında yaşananları AHaber'e anlattı: Kendisini aldım ve gideceği yeri bana bildirdi. Gideceği yere sakin bir şekilde gittik. Ücret 17 Euro tuttu, o bana 20 Euro uzattı ve 19 Euro fatura kesmemi istedi. Ben ona 17 Euro fatura kestim ve 3 Euro ile beraber ona iade ettim. Döndüm ona şöyle söyledim; sizin paranızda şehitlerin hakkı ve kanı var. Ben sizden bahşis almayacağım.