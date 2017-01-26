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ARKADAŞINA GÖNDER Cem Özdemir'e tepki gösteren o taksici AHaber'e konuştu
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'e tepki gösteren o 'e konuştu

  • Giriş Tarihi: 26.1.2017 11:12 Güncelleme Tarihi: 26.1.2017 11:17
Cem Özdemir'e tepki gösteren o taksici AHaber'e konuştu
Cem Özdemir'e tepki gösteren o taksici AHaber'e konuştu

Türkiye kökenli olmasına rağmen her fırsatta ülkesini aşağılayan Alman Yeşiller Partisi Eş Başkanı 'in şikayet ettiği Türk 'e konuştu.

Berlinli bir nin, verdiği bahşişi, "O parada şehit kanı var" diyerek geri çevirmesi üzerine çılgına dönen , Taksiciler Odası ve Taksiciler Birliği'ne bir şikayet mektubu yazdı. Taksiciler Odası Başkanı Leszek Nadolski ise, Berlin'deki taksicilerin sadece yüzde 10'unu temsil ettiklerini belirterek, yapacak bir şeyleri olmadığını söyledi. Özdemir mektubunda olayı şöyle anlattı: "Gideceğim yere gelince, taksiciye parayı ödedim, bir de bahşiş bıraktım. Ama şoför, 'Bu parada, darbe girişiminde ölen Türk şehitlerinin kanı var' diyerek bahşişi reddetti.

"SİZİN PARANIZDA ŞEHİTLERİN KANI VAR"

İşte o taksici Mehmet Kurt, Cem Özdemir ile arasında yaşananları 'e anlattı: Kendisini aldım ve gideceği yeri bana bildirdi. Gideceği yere sakin bir şekilde gittik. Ücret 17 Euro tuttu, o bana 20 Euro uzattı ve 19 Euro fatura kesmemi istedi. Ben ona 17 Euro fatura kestim ve 3 Euro ile beraber ona iade ettim. Döndüm ona şöyle söyledim; sizin paranızda şehitlerin hakkı ve kanı var. Ben sizden bahşis almayacağım.