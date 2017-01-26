Sözcü'den 'Evet' diyenlere hakaret!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onaylamasının ardından kesinleşecek olan Anayasa değişikliği referandumu her seçimde olduğu gibi vesayet odaklarının dengesini bozdu. Sözcü Gazetesi demokratik bir hak olarak sunulan tercihleri ‘Bölünme’ olarak nitelemekten çekinmezken, tercihlerini kamuoyuna açıklayan sanatçılar üzerinden Başkanlık sistemine ‘EVET’ diyenlere hakaret etti.

Dün sporcu ve sanatçıların başlattığı ve dakikalar içerisinde sosyal medyada bir akım haline gelip çığ gibi büyüyen "Daha güçlü bir Türkiye için 'EVET' ben de varım" kampanyası CHP medyasını rahatsız etti. Sözcü Gazetesi bugün birinci sayfasından demokratik seçimleri 'bölünme' olarak niteleyerek 'Evet' diyenlere hakaret etti.

'BÖLÜCÜ MANŞET'

Kampanyanın kara propaganda biçiminde haberleştirildiği Sözcü sütunlarında, sonucu tamamen milletin kararıyla belirlenecek olan demokratik tercihler için 'Bölünme' manşeti atıldı.

Çukur medyasından ‘Bölücülük’

SÖZCÜ'YE GÖRE EVET DİYENLER YALAKA,

HAYIR DİYENLER ÜNLÜ SANATÇILAR!

Aynı haberde 'Evet' diyen sanatçılara karşı 'Hayır' diyen sanatçılardan da söz edilirken kelime oyunlarıyla EVET diyenlere hakaret edildi. Sözcü 'EVET' diyen sporcu ve sanatçıları 'İktidardan istikbal beklentisi olanlar' şeklinde nitelerken 'HAYIR' diyenleri Ünlü sanatçı ve sporcular olarak adlandırdı.

İSTİKBAL PEŞİNDEKİ ARDA!

Sözcü editörlerinin dünyanın en iyi takımında oynayan yıldız futbolcu Arda Turan'ı bile 'İstikbal beklentisinde' olmakla itham etmesi görenleri güldürdü.

Kaynak: Sabah.com.tr