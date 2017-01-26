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DEAŞ üyeliği iddiasıyla aranan kadın otobüste yakalandı

  • Giriş Tarihi: 26.1.2017 16:22
DEAŞ üyeliği iddiasıyla aranan kadın otobüste yakalandı
DEAŞ üyeliği iddiasıyla aranan kadın otobüste yakalandı

Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla 6 aydır aranan kadın, Niğde'nin Ulukışla ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde yakalandı.

Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla aranan kadın, yolcu otobüsünde yakalandı.

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde, polis ekipleri, Niğde - Ankara karayolunun Çeleme Deresi mevkisindeki kontrol noktasında Adana'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsünü durdurdu.

Kimlik kontrolünde DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla arandığı belirlenen H.Ç. (35) gözaltına alındı.

6 AYDIR ARANIYORDU

Zanlı hakkında Adana Sulh Ceza Mahkemesince 6 ay önce yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.