Engin Ardıç: Kılıçdaroğlu kendi kalesine gol atıyor

Sık sık Cumhuriyetin kurucu kodlarına geri dönüşten söz eden Kılıçdaroğlu Engin Ardıç'ın köşesinde kendine yer buldu. Ardıç CHP Genel Başkanının yerli yersiz konuşmalarla kendi kalesine gol attığını söyledi.

İşte Ardıç'ın yazısından ilgili bölüm;

Alp Er Tunga öldü mü, Atatürk'ün "partili cumhurbaşkanı" olduğunu bilmeyen kaldı mı?

Yazmayan, hatırlatmayan köşe yazarı da pek kalmadı gibi.

CHP amigoları bu tarihi gerçekte "tahrifat" yapamayınca, "canım, vaktiyle olmuş bir hata, şimdi ona mı dönmek istiyorsunuz" ayaklarına yattılar.

Eleştiri oklarını kendi genel başkanlarına yöneltmeleri gerekirdi...

Yöneltecekler yöneltmesine de, hazretin referandumda iyice madara olmasını bekliyorlar (bugüne kadar olduğu yetmemiş.) Bir de onun yerine getirmeyi planladıkları Muharrem İnce'yi iyice tartmaya çalışıyorlar, yeni bir Metin Feyzioğlu fiyaskosu yaşanmasın...

Çünkü Kılıçdaroğlu hem partili devlet başkanlığına karşı çıkıyor, hem de yerli yersiz "cumhuriyetin kurucu ayarlarına dönmeyi" teklif ediyor.

O kadar cahil bir adam ki, "altı okun" ancak 1931'de, yani cumhuriyetin sekizinci yılında icat edildiğini de bilmiyor, onu da kurucu ayar sanıyor.

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KENDİ KALESİNE GOL ATIYOR