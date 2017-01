Evet rüzgarı

Rıdvan Dilmen’in başlattığı kampanya bir anda gündem oldu. Dilmen, “Güçlü Türkiye için ben varım, evet. Sen de var mısın” diyerek pası Arda Turan’a yuvarladı

Arda'nın "Ben de varım" cevabının ardından kampanya çığ gibi büyüdü. Sanat, siyaset ve spor dünyasından pek çok isim çektiği videoları paylaştı

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'in, anayasa referandumu için paylaştığı videoyla başlattığı "Güçlü bir Türkiye için EVET" kampanyası çığ gibi büyüyor. Siyaset, sanat ve spor camiasının büyük destek verdiği kampanyaya halk da sosyal medya üzerinden çok yoğun katılım gösteriyor. Toplumun her kesiminden insanlar, sosyal medyada video paylaşarak "Güçlü bir Türkiye için EVET" mesajı veriyor.



TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNE OTURDU

Her şey spor yazarı Rıdvan Dilmen'in sosyal medyada paylaştığı bir videoyla ve yıldız futbolcu Arda Turan'dan "Evet" desteği istemesiyle başladı. Hızla yayılan kampanya, farklı kesimlerden büyük karşılık gördü. Zincirin ilk halkalarını Rıdvan Dilmen, Arda Turan, halen Çin'de oynayan milli futbolcu Burak Yılmaz, sevilen şarkıcı Murat Boz, işadamı Abdülkadir Karagöz ve spor spikeri Ersin Düzen oluşturdu. Kampanya, başladığı andan itibaren kısa sürede büyük ses getirdi ve Türkiye'nin gündemine oturdu. Twitter ve Facebook'ta Türkiye'nin dört bir yanından yüzbinlerce kişi ve tanınmış isimler kampanyaya çektikleri videolarla destek verdi. Kampanyaya ilk dakikalardan itibaren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, spor yorumcusu eski hakem Ahmet Çakar, ilahiyatçı Ömer Döngeloğlu ve programcı Bekir Develi de destek verdi. Kampanya, sosyal medyada başta birbirlerine çağrı yapan ünlüler olmak üzere tüm vatandaşların katılımıyla devam ediyor. "Bendevarım" ve de "EVET" hashtagleriye yapılan paylaşımlar kısa sürede Twitter'da Türkiye gündeminin zirvesine çıktı.



İŞTE O İLK ZİNCİR

Rıdvan Dilmen: Vatanımız, ülkemiz çok zorlu bir süreçten geçiyor, adeta bir İstiklal Savaşı. Güçlü bir Türkiye istiyoruz. Güçlü bir Türkiye için EVET ben de varım. Sevgili Arda sen de var mısın?

Arda Turan: Rıdvan hocam çağrını aldım. Güçlü bir Türkiye için ben de varım. Burak Yılmaz sen de var mısın kardeşim?

Burak Yılmaz: Arda kardeşim çağrını aldım. Güçlü bir Türkiye için ben de varım. Murat Boz kardeşim sen de var mısın?

Uğur Işılak: Güçlü, bağımsız, büyük Türkiye için evet, ben de varım.

Murat Boz: Burak selam çağrını aldım. Güçlü bir Türkiye için ben de varım. Abdulkadir sen de var mısın?

Sinan Akçıl: Ayakları yere basan, daha güçlü bir Türkiye için ben de varım.

Oyuncu Saruhan Hünel: Bugüne kadar birlik olup çok şey başardık. Bundan sonra da birlikte olmaya devam edeceğiz. Güçlü bir Türkiye için ben de varım.

Diriliş Ertuğrul dizisinin Aliyar'ı Cem Uçan: Güçlü bir Türkiye için ben de sonuna kadar varım.

Oyuncu Murat Yıldırım: Biz çok büyük bir ülkeyiz, çok büyük bir aileyiz. Daha büyük olabilmek, çok daha güçlü olabilmek için evet ben de varım.

Abdülkadir Karagöz: Murat Boz çağrını aldım. Evet güçlü bir Türkiye için ben de varım. Ersin Düzen sen de var mısın?

Ersin Düzen: Abdulkadir Karagöz teşekkür ederim çağrını aldım. Güçlü bir Türkiye için ben de varım. Acun Ilıcalı sen de var mısın? (...

Eski hakem Ahmet Çakar: Güçlü bir Türkiye için ben de varım.

Spor spikeri Ertem Şener: Daha büyük, daha güçlü bir Türkiye için tabii ki ben de varım.



CHP'Lİ ERDEM HADDİNİ AŞTI

Öte yandan CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, anayasa değişikliğine destek veren futbolcuları hedef aldı. Erdem'in, "Alayınız hainsiniz", "Satılmışlar" diyerek sporculara hakaret eden paylaşımlarına sosyal medyada tepki yağdı.



GÜÇLÜ LİDERLİĞE İHTİYAÇ VAR

RIDVAN DİLMEN: Cumhuriyet ve Atatürk kimsenin tekelinde değildir, 80 milyona aittir. Bugün önümüzde duran görev cumhuriyetimizi güçlendirmek, demokrasimizi geliştirmektir. Birliğimiz ve ülkemizi korumanın tek yolu budur. Bugün bütün yurttaşlarımızın önceliği yurtseverlik olmalıdır. Bunun için güçlü bir liderliğe, güçlü bir cumhuriyete ve gelişmiş bir demokrasiye ihtiyacımız var. Bunları vizyonuyla, yaptıklarıyla, insanlığıyla Sayın Cumhurbaşkanımız'da görüyorum. Atatürk'ün Cumhuriyetimizle ilgili koyduğu hedefleri ancak bu yolla ulaşır ve geliştirebiliriz diye düşünüyorum.



'FARKLI GÖRÜŞLERE SAYGILIYIM'

Anayasamızda belli önemli maddeleri inceledim. Ülkem için iyi olacağını düşündüm. Bu tamamen kendi fikrimdir. Farklı görüşlere de saygılıyım. Ama hiç kimse bu durum üzerinden birbirini düşman görmemelidir, düşmanlık üretmemelidir. Herkesi, beni de dahil eleştirebilirler, fikirlerimi eleştirebilirler Ama Atatürk sevgimi ve bağlılığımı sorgulamak kimsenin haddi değildir. Demokratik bir ülkedeyiz. Herkes zaten sandığa gidecek, kendi fikrini beyan edecek. Herkes de herkesin fikrine saygı duyacaktır. Daha güçlü Türkiye için herkes özgür şekilde oyunu kullanacaktır. Mahalle baskısı ve tehdide demokraside yer yoktur.







