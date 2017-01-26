FETÖ, hâlâ TSK içinde

Derbe girişimiyle ilgili itirafçı olan subay anlattı: 15 Temmuz gecesi ve sonrası da dahil, her cuma TSK’nın mahrem abisiyle bir araya geldik. 3 kez daha örgüt abisinden talimat aldım

FETÖ'ye katıldıktan sonra, kendilerini yöneten abileri ne dediyse harfiyen yerine getiren ve bulundukları birliklerde casusluk yapan örgütün mahrem subayları, Konya'da yürütülen TSK'daki FETÖ yapılanması soruşturmasında tek tek açığa çıkıyor. İstanbul'da gözaltına alındıktan sonra pişmanlık yasasından yararlanan, Boğaz Köprüleri Hava Savunma taburunda görevli 26 yaşındaki "Salih" kod adlı itirafçı subay da 12 yıl önce katıldığı örgütün desteğiyle subay olduğunu anlatarak, "15 Temmuz günü de dahil, her cuma günü TSK'nın mahrem abisiyle bir araya gelirdik. 15 Temmuz akşamı da mesai çıkışında İstanbul'daki bir hastanede çalışan abinin evinde buluştuk. Her buluşmada olduğu gibi Gülen'e ait kitapları okuma ve videoları izleme yerine, o akşam Kuran-ı Kerim'den 100 Fetih Suresi okuduk" dedi



HEP BİLGİ İSTEDİLER

Darbeden haberi olmadığını iddia eden itirafçı subay, "Evime giderken Boğaz Köprüsü'nün askerler tarafından kapatıldığını öğrendim. Bizimle ilgilenen mahrem abiye darbeyi kimin yaptığını sorduğumda bilmediğini söyledi. Darbe girişiminden sonra da 3 kez daha örgüt abisinden talimat almaya gittim. Örgüt abileri, Hava Harp Okulu'ndan itibaren, bizden bilgi aldı. Okuldayken arkadaşlarımızla ilgili sorarlardı. Çalıştığımız yerlerde ise komutanlarımız ve mesai arkadaşlarımızla ilgili bilgiler isterlerdi. Bende abilerimin bu taleplerini yine bildiğim kadarı ile cevaplardım." dedi. 2008'de başladığı Hava Harp Okulu'ndan itibaren kendisiyle ilgilenen örgüt abilerinin isimlerini veren itirafçı subay, örgüt abisinin telefon numarasının başındaki kod numarasından sonraki 7 haneli rakamların bir üst sayılarını ezberleyerek aklında tuttuklarını anlattı.