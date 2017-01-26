Rus Büyükelçi Karlov'un suikastçısı Mevlüt Altıntaş'ın, FETÖ'cü komiser A.K tarafından “Önemli olan senin hızlı silah çekme yeteneğin” diyerek motive edildiği belirlendi.

Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastı soruşturması derinleştikçe çok kritik detaylar ortaya çıkıyor. Soruşturma kapsamında ölü ele geçirilen FETÖ'nün suikastçısı polis Mevlüt Mert Altıntaş'ın saldırı öncesindeki telefon görüşme trafiği mercek altına alındı. Altıntaş'ın görüştüğü son beş kişi içinde yer alan ve "ByLock" çu olduğu gerekçesiyle ihraç edilen komiser A.K İstanbul'da gözaltına alınmıştı. A.K ile Mert Altıntaş'ın telefon görüşmelerinde ilginç detay dikkat çekti.

KOMİSER MOTİVE ETMİŞ

Sorguda ve alınan ifadelere göre Altıntaş'ın suikastta kullandığı silahın kılıfının hızlı silah çekmesine engel oluşturduğunu söyleyerek sıkça internetten silah kılıflarını araştırdığını öğrenildi. Akşam'ın haberine göre, soruşturmada silah kılıfı meselesinde FETÖ'cü komiser A.K ile Altıntaş arasındaki diyalokta, A.K.'nin de Altıntaş'a "Önemli olan silah kılıfı değil, senin kabiliyetin" diyerek Atıntaş'ı motive edip destek çıktığı ileri sürüldü. A.K.'nin ise suikastı bilmediğini ve suçlamaları reddettiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında A.K'nin suikastla bağlantısı olup olmadığı için çevresinin incelemeye aldı.

FETÖ'cü suikastçıyı FETÖ'cü komiser böyle motive etmiş

ORGANİZATÖR EMRE USLU'NUN SIKI TAKİPÇİSİ

Karlov'un suikasta uğradığı serginin gözaltına alınan organizatörü Timur Özkan'ın ise twitter hesabından Emre Uslu başta olmak üzere birçok FETÖ'cü ile irtibat kurduğu ortaya çıktı. Timur Özkan twitter hesabından sürekli FETÖ'cü firari Uslu'nun mesajlarını paylaşmış.