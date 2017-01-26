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Muş’ta terör operasyonu: 16 gözaltı

İHA
  • Giriş Tarihi: 26.1.2017 11:27 Güncelleme Tarihi: 26.1.2017 11:36
Muş’ta terör operasyonu: 16 gözaltı
Muş’ta terör operasyonu: 16 gözaltı

Muş’un Bulanık ilçesinde PKK/KCK terör örgütünün sözde köy komisyonuna düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Bulanık Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Özel Hareket polisleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bulanık, Diyarbakır ve İstanbul'da eş zamanlı PKK/KCK terör örgütünün sözde köy komisyonuna yönelik yapılan operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen şahısların işlemlerinin devam ettiği belirtildi.