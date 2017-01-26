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Nusaybin'de çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

AA
  • Giriş Tarihi: 26.1.2017 17:13
Nusaybin'de çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Nusaybin'de çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sokağa çıkma yasağının devam ettiği mahallede çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sokağa çıkma yasağının sürdüğü mahallede çok sayıda silah ve mühimmat bulundu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, sokağa çıkma yasağının sürdüğü Abdulkadir Paşa, Fırat, Dicle, Yenişehir, Zeynel Abidin ve Kışla mahallelerinde PKK'lı teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcıların imhası ile saldırılarda tahrip olan binaların yıkım çalışması devam ediyor.

Fırat Mahallesi'ndeki çalışmalarda 3 havan, roketatar, 5 uzun namlulu silah, 6 bomba atar ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Nusaybin ilçesinde huzur ve güvenliğin tesis edilmesi amacıyla başlatılan Atmaca-7 Operasyonu'nun ardından 14 Mart'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı, 25 Temmuz'da 6 mahalle hariç kısmen kaldırılmıştı.