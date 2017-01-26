Son dakika: Devlet Bahçeli: Biz Türklüğün bekası için evet diyoruz

MHP lideri Devlet Bahçeli, Twitter'daki hesabından referandum açıklaması yaptı. Anayasa değişikliği teklifine referandumda 'evet' diyeceklerini ifade eden Bahçeli, attığı tweetlerle çok konuşulacak mesajlar verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, referandum süreciyle ilgili Twitter'dan açıklama yaptı.

İşte Bahçeli'nin sözleri;

Yeni bir referandumun arifesindeyiz. Türk milletinin şaşmaz ve isabetli iradesi bir kez daha tecelli edecektir. Bu anı sabırla beklemeliyiz.

Makyavel, "fırsat kaçırılmayacak kadar güzeldir", diyordu. Kaos kuluçkasına yatıp felaket üretmeye niyetlenenler şimdilerde fırsat kolluyor.

Neyin fırsatı kollanıyor diye soracak olursanız, derim ki; kutuplaşmanın, krizin, kamplaşmanın, karanlığın, kavganın, kargaşanın...

18 Maddelik Anayasa Değişiklik Teklifinin TBMM'de kabul edilmesiyle sırayı Cumhurbaşkanı'nın onayı, peşinden de Referandum safhası alacaktır.

"PROFESYONEL NİFAKÇILAR KAMPANYAYA BAŞLADILAR"

Referandum üzerinden milleti fikir ve duygu planında ayrıştırmayı amaçlayan profesyonel nifakçılar kampanyalarına çoktan başladılar.

Bir yanda evet, diğer yanda hayır diyenler devamlı surette tahkim edilirken, cepheleşme ve siyasal çatlaklar da derinleşmektedir.

"BU RAHATSIZLIK NİYE?"

Anayasa değişikliğindeki maksat yürürlükteki hükümet etme sistemini tıkayan, kırılmasına ve dağılmasına neden olabilecek engelleri aşmaktır.

Söz ve yetki Türk milletinindir. Egemen olan millet, bizzat kendi kader ve geleceği hakkında karar verecektir. Peki, rahatsızlık niyedir?

"ÇAREYİ MİLLETTE GÖRDÜK"

Toplumdaki değişim dinamiklerini fark eden siyaset aklının devlete kişilik kazandıran hukuki çerçeveyi belirlemesi doğal, hatta zorunludur.

Kaldı ki bunun nihai onay mercii Türk milletidir. Çareyi vesayet odaklarında, yabancı güçlerin emellerinde değil, millette gördük.

"DEVLETİN AYAĞA DÜŞÜRÜLMEMESİ İÇİN..."

Sahip olduğumuz siyaset aklı; dağınıklığı birleştiren gücü, meseleyi kavrayan özü, nefsin azgınlığını durduran kudreti temsil etmektedir.

Devletin ayağa düşürülmemesi, milletin arada kaynayıp gitmemesi, vatanın hür ve bağımsız olarak devamı için müdahale gerekiyordu.

"KÜTÜK YONTULA YONTULA KİTAP OLDU DA, BUNLAR BİR TÜRLÜ USLANMADI"

Yüksek hedefleri benimsedik. Siyasi ahlak ve uzlaşmayla millete giden yolları araladık. Çarpık niyetlere karşı bütünleşip netleştik.

Kütük yontula yontula kitap oldu da, iftirayı meslek edinmiş, isnat, itham ve ilkel dürtüleri kılavuz yapmış çevreler bir türlü uslanmadı.

"BİZDE TABAN YOKTUR, DAVA ARKADAŞLARIMIZ VARDIR"

Bunlar diyor ki, MHP'nin tabanı ile tavanı farklı düşünüyor! Dün söylenenler bugün inkar ediliyor, keskin dönüşler oluyormuş.

Tekrar hatırlatıyor, yeniden söylüyorum: Biz de taban yoktur, dava arkadaşlarımız vardır. Biz de tavan yoktur, ülkücü şuur hakimdir.

"ÜLKÜCÜ KİSVESİNDE DOLAŞAN SÖZDE MUHALİF AZINLIK OLMADIK OYUNLAR İÇİNDE"

Münkir ile mümin yan yana gelmez; ama yalanla doğruyu aynı kazana atıp Türkiye'yi ateşe vermek isteyenler hep diz dize, yanak yanağadır.

MHP'li görünüp, ülkücü kisvesinde dolaşan küçük bir sözde muhalif azınlık kişisel heves ve hedefleri için olmadık oyunlar içindedir.

"HEPSİ HÜCUMA GEÇMİŞ, MHP'NİN ÜSTÜNE OYNUYOR"

Bunlar; fitne çağcılar, elinde ülkücü kanı bulunan aydınlıkçılar, Kandil beslemeleri, FETÖ'cüler,çeyrek aydınlar,CHP ve HDP'yle birliktedir.

Televizyonlarda MHP hakkında atıp tutuluyor. Gazeteleri açıp okuyorum, MHP'yi kesip biçiyorlar. Hepsi hücuma geçmiş MHP'nin üstüne oynuyor.

"AMACIMIZ TEHLİKE ALARMI ÇALAN SİSTEMİ YENİDEN İNŞA ETMEKTİR"

Devlet;huzurun,mutluluğun,birlikte hayat ve varlık tanımının adı,şanı,unvanı ve iftihar kaynağıdır.Amacımız devleti milletle buluşturmaktır.

Amacımız arıza sinyalleri veren,tehlike alarmı çalan,güvenlik duvarları yarılan sistemi bir üst fazda yeniden kurmak, yeniden inşa etmektir.

Düşünce ve fikirden mahrum bir zihnin, susmak bilmeyen dili olursa, bugünkü buhran ve bunalımlar doğar. Artık buna son verilmelidir.

"BİZ ACİZ VE SORUMSUZ DEĞİLİZ"

Muhalefet sorumluluğunun idrakinde acze düşülmesinin demokrasilerde süreç ve içerik sorunları yaratacağı açıktır. Biz aciz,sorumsuz değiliz.

Rejimi riske sokan siyaset ittifakının mahzeninde uzun süre Cumhuriyeti hedef alan tehditler mayalanmıştı. Buna bütünüyle sünger çekeceğiz.

"BİZ TÜRKLÜĞÜN BEKASI İÇİN 'EVET' DİYORUZ" Yanlışı bilerek işlemek, sonra yanlışlığın faturasından korkup gerçeği saklamak bir telaşın tezahürüdür. Siyaset tarihi bunlarla doludur. Biz yanlış yapmıyoruz ki telaşa kapılalım. Biz millet için evet, devlet için evet, Cumhuriyet için evet, Türklüğün bekası için evet diyoruz. Yüz yıl sonra aynı noktaya gelmek diye bir şey olmaz. Bu durum aslında, yüzyıl sonra aynı noktada kalmış olmanın fark edilmemiş ayıbıdır.

"KAÇ HAÇLI SEFER GÖĞSÜMÜZE ÇARPINCA KESİLDİ"

Ayıp varsa gidereceğiz, ayıplı siyasetin elinden kozlarını millet iradesiyle alıp birlikte Türk milleti olduğumuzu tescilleyeceğiz.

Dünya atımızın nalları altında ezildi. Kaç haçlı sefer göğsümüze çarpınca kesildi. Yine kesilecek, yine mütecaviz saldırılar kırılacak.

"MHP 'EVET' DİYECEKTİR"

Kudret ve zafer miras kaldı dedelerimizden. Bu mirası yaşatmak, daha büyüklerini yeşertmek için evet, yine evet.

MHP devlet ve millet varlığının güvenceye alınıp güvenli bir şekilde istiklal içinde istikbale taşınması için evet diyecektir.