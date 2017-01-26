“Türkiye’nin yanındayız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turunun son durağı Madagaskar'da, dün Cumhurbaşkanı Hery Rajaonarimampianina tarafından resmi törenle karşılandı. Karşılama töreninde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rajaonarimampianina, karşılamanın ardından baş başa ve heyetler arası görüşmelere başladı. Madagaskar Cumhurbaşkanı Hery Rajaonarimampianina, Türkiye'de teröre karşı yürütülen mücadeleyi bildiklerini belirterek "Düşmanlarla savaşırken sizin yanınızdayız" dedi. Rajaonarimampianina, uluslararası ilişkilerde "kazan kazan" politikasına önem verdiklerini dile getirerek şöyle devam etti: "Ülkemizde yap-işlet-devret modelini uygulayabiliriz. Türkiye'de bunun güzel örnekleri olduğunu görüyoruz. Enerji ve eğitim alanında da önemi adımlar atılmasını kararlaştırdık. Malgaş halkı Türk halkının yanındadır."







İki ülke heyetleri, Erdoğan'a ve Rajaonarimampianina'ya takdim edildi. Karşılama töreninde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da hazır bulundu.