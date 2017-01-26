Uyduruk bilgiler veren Ali Ünal'ın örgüt için önemi!

Sabah yazarı Mahmut Övür bugünkü köşe yazısında geçtiğimiz günlerde itirafçı olmak için meclis araştırma komisyon başkanına mektup gönderen ve sonrasında savcı tarafından dinlenen eski Zaman yazarı Ali Ünal'ın örgüt içerisindeki önemine dikkat çekti.

Önceki gün Meclis Araştırma komisyonu başkanı Reşat Petek'e bir mektup yazarak itirafçı olmak istediğini söyleyen eski Zaman yazarı Ali Ünal'ın savcıya verdiği ifade tartışma konusu oldu. Ünal'ın ifadesi inandırıcı bulunmadığı için etkin pişmanlık yasasından yararlanamadığı bilinirken neleri biliyor olabileceğine ilişkin çarpıcı bir analiz yayınlandı. Mahmut Övür köşesinde Ali Ünal'ın teröristbaşı Fetullah Gülen için ne anlama geldiğini aktardı.

İşte Övür'ün yazısından öne çıkanlar:

Daha önce bu tür yaklaşımın FETÖ'nün yeni bir stratejisi olduğunu yazmıştım. Oysa FETÖ yapılanmasını bilenler, Ali Ünal'ın 15 Temmuz darbesi dahil her şeyi iyi bildiğini söylüyor. Çünkü Ünal, FETÖ yapılanmasının "ser rehber" denilen en etkili isimlerinden. Yazdığı her şey, tabanda ve kadrolarda FETÖ lideri Gülen'in mesajı olarak kabul ediliyor. Gülen'in kime nasıl hitap ettiği, onun pozisyonunu belirlediği için, Ali Ünal'a, "Ali Hoca" diye hitap etmesi de onun yapı içindeki önemini gösteriyor.



Ama daha önemlisini Kafkasya Vakfı Başkanı Hayati Küçük söylüyor: "Ali Ünal sıradan biri değil. FETÖ'nün dış dünyayla ilişkisini kuran önemli biri. İngilizceyi çok iyi kullanan,FETÖ'nün her şeyini İngilizceye çeviren oydu.

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FETÖ’NÜN KAMİKAZESİ İTİRAFÇI MI, DEĞİL Mİ?