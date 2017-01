Yeni anayasa teklifini hemen göndereceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Afrika turunun son durağı olan Madagaskar’da konuştu: Anayasa değişiklik teklifiyle ilgili kararımızı fazla uzatmadan vereceğiz. Milletin beklentisi bu yöndedir. Muhalefetin AYM’ye gitmesine alıştık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de kabul edilen Cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin anayasa değişikliği teklifini Türkiye'ye dönüşte değerlendireceğini söyledi. Erdoğan,"Kararımızı uzatmadan vereceğiz. Milletimin beklentisi şu anda budur" dedi. Erdoğan, Doğu Afrika turunun son durağı olan Madagaskar'da dün mevkidaşı Hery Rajaonarimampianina ile yaptığı ortak basın toplantısında gündeme dair önemli mesajlar verdi:



ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ: "Bu gece nasip olursa ülkemize dönüyorum. Öyle zannediyorum ki Meclis Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı'na Parlamento'daki bu görüşmelerin neticesini ulaştırmış olması lazım. Değerlendirmemizi hemen yapacak, kararımızı fazla uzatmadan vereceğiz. Çünkü milletimin beklentisi şu anda budur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madagaskar'da konuştu

AYM'YE GİTMEYE ALIŞIKLAR: Muhalefet AYM'ye başvurabilir. Bu konuda 'Niye oraya gidiyorsun' deme hakkımız yok. Ama bunlara da tabii alışığız. AYM'ye çok sık gitmeye alışık anlayış da var ülkemizde. Temeni ederim ki bir an önce AYM de bu konuyla ilgili kararını verir. Çünkü milletimi şu anda yoğun bir şekilde artık bu konuda atacakları adımın hazırlığı içerisinde.



NAZARBAYEV'E TEŞEKKÜR: (Astana sürecinde alınan kararları hatırlatarak) Suriye konusundaki uluslararası toplantıya Astana'da ev sahipliği yaptıkları için Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'e ve genel olarak Kazak tarafına şükranlarını ifade ettiler. Ben de doğrusu şükranlarımı ifade ediyorum. Bu vesileyle bölgemizdeki bu sıkıntıların süratle aşılması da şüphesiz ki en büyük temennimiz.







RUSYA İLE İLİŞKİLER: ("Türkiye NATO üyesi. Rusya ile yakın ilişkileri çelişki değil mi?" sorusu üzerine) Rusya ile ilişkilerimiz yeni değil. Rusya ile bizim gerek savunma sanayinde, gerek ekonomik, gerek ticari, ağırlıklı olarak stratejik olarak doğalgaz ithalinde ciddi bir işbirliğimiz var. Bizim ticaret hacmimiz Rusya ile bir ara 38 milyar dolara kadar çıktı. Bu çok ciddi bir rakam. Diğer ülkelerle bu rakamlara çıkan bir ticaret hacmimiz olmadı. Turizmde bizim Rusya ile ilişklerimiz çok ileri. Almanya'dan sonra ikinci sırada Rusya yer almıştır. Rusya Almanya'yı da her an geçebilir. Bizim bir de Rusya ile tarihi noktadaki ilişkilerimiz de çok çok ileri noktada.



ABD DE TAKİP ETTİ: Suriye'deki gelişmelerin gerek koalisyon güçleri olarak, başta ABD olmak üzere, gerekse bölgesel güç olması hasebiyle Rusya ile bu işi nasıl çözeriz konusunda bu adımı attık. Amerika'ya da Astana ile ilgili çağrımızı yaptık. Nitekim ABD oraya büyükelçisini gönderdi, bu çalışmaları onlar da yakından takip ettiler.







ESED'E DE SÖYLEDİM: Kürt vatandaşlar konusuna gelince, Türkiye'de de Kürt vatandaşlarımız var. Kuzey Irak'ta Kürtler var. Suriye'nin kuzeyinde de Kürtler var. Yıllar yılı Suriye rejimi orada yaşayan Kürt kardeşlerimize pasaport dahi vermemiştir, onları sürekli dışlamıştır. Ben kendisiyle görüşmelerimizin iyi olduğu dönemlerde Esed'e 'Niye bunları vatandaşlığa kabul etmiyorsun. Bunlar senin ülkenin insanları' demişimdir. 'Yaptık, yapıyoruz' diye aldatmıştır. Ama şimdi bakıyorsunuz öyle anlar geliyor ki onları kullanmaya çalışıyor.



TEHDİT VARSA BAKIŞIMIZ FARKLIDIR: Biz Kuzey Suriye'den tehdit almadığımız sürece oraya bakışımız farklıdır. Ama tehdit aldığımız sürece bakışımız farklıdır. Şu anda Kuzey Suriye'de PYD, YPG var. Bunlar ülkemizin güneyindeki şehirlerimiz için tehdit oluşturuyorlar. Sayın Obama'nın görevde olduğu dönemde kendisine açık net söylemişimdir. Burada terörden arındırılmış bir güvenli bölge ilan edelim dedim. Bakın mülteciler var. Bu mülteci akınını durduralım. Güvenli bölgeye onları yerleştirelim. Bizde 3 milyon mülteci var. Bunları oralara yerleştirelim. Burası güvenli bölge olacağı için uçuşa yasak bölge ilan etmemiz lazım. Bir de buranın bir milli orduyla güvenliğini sağlamamız lazım. Şu ana kadar bu sağlanamadı ve sağlanamadığı için de belli bir süreçten sonra biliyorsunuz ülkemize olan bu saldırılara karşı biz operasyonlar başlattık. Şu anda El Bab çevresindeyiz. Oralarda bu çalışmalar sürüyor.







AYNI DARBEYİ YEMEYİN: Sayın Cumhurbaşkanı ile ülkemizde darbe teşebbüsünde bulunan FETÖ ile mücadeleyi de konuştuk. Hizmet ve eğitim kılıfı altında Afrika'nın birçok ülkesinde örgütlenen bu yapı hakkında kıymetli dostuma bilgi-belgeler verdim. Örgütün tasfiyesi noktasında kendilerinden beklentilerimizi dile getirdim. 15 Temmuz gecesi darbe girişiminde bulundu. F-16 uçaklarıyla, helikopterleriyle, tanklarıyla, toplarıyla kendi vatandaşlarımızı öldürmeye teşebbüs ettiler. Şu anda dünyanın 170 noktasında bu faaliyetlerini sürdürüyorlar. Dostlarımıza diyoruz ki, 'Biz bir darbe yedik, siz de aynı darbeyi yemeyin'. Bununla ilgili olarak biz Maarif Vakfı'nı kurduk. Sizin MEB ile bizim vakfımız müşterek bir çalışma içine girerek bizdeki darbecilerin buradaki insafsız hareketlerinden Malgaş halkını, gençliğini böylece kurtarmış oluruz.

“TÜRKİYE’NİN YANINDAYIZ”

İŞADAMLARINA FETÖ UYARISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Türkiye-Madagaskar İş Forumu'nda işadamlarına hitap etti. Madagaskarlı işadamlarından bir ricası olduğunu belirten Erdoğan şunları söyledi:



BİZİMLE BAĞI OLMAYAN DERNEKLERE İTİBAR ETMEYİN: FETÖ terör örgütünün maalesef Madagaskar'da da uzantıları bulunuyor. Bunların ne derecede tehlikeli olduklarını biz bizzat yaşayarak öğrendik. Madagaskar'daki yapılanmalarına ilişkin gerekli önlemleri özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızla değerlendirdik ve belli adımların atılacağına inanıyorum. Sizden bir ricamız olacak. Adının içinde Türkiye geçen ve bizimle hiçbir bağları olmayan, büyükelçiliğimiz tarafından tanınmayan hiçbir kuruluşa, özellikle de işadamları derneklerine lütfen itibar etmeyin. Erdoğan, Madakaskar Ulusal Meclis Başkanı ve Senato Başkanı ile beraberindeki heyeti de kabul etti. Erdoğan'a Madagaskar Devlet Yüksek Nişanı takdim edildi. Cumhurbaşkanı Rajaonarimampianina'nın, onuruna verdiği yemeğin ardından Erdoğan, 3 günlük Afrika ziyaretini tamamlayarak yurda döndü.







"YENİ ADIMLAR ATILIR VE SURİYE'YE HUZUR GELİR"

"ABD'deki yeni yönetimle koalisyon güçleri ne gibi adım atar bilemiyorum ama temenni ederim ki El Bab, Menbiç ve Rakka'da yeni bir adım atılır ve terör örgütlerine karşı bir duruşla Suriye'ye, oralara huzuru, sükunu getirmiş oluruz."



İSİM TELAFFUZU GÜLDÜRDÜ

Cumhurbaşkanı konuşmasının sonunda, "Sayın Cumhurbaşkanı Başkanı Hery Rajaonarimampianina'ya en kalbi teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. İnşallah yanlış söylememişimdir. Mevlüt senin gibi olmamıştır" dedi. Erdoğan'ın ismini doğru söylemesini mevkidaşı gülerek alkışladı.