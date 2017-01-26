Yunanistan'a kaçan darbeciler: 8 kişinin iade talebi reddedildi

Fetullahçı Terör Örgütünün darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan 8 asker hakkındaki Türkiye'nin iade talebi Yunan mahkemesi tarafından reddedildi.

Yunanistan Yüksek Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerin Türkiye'ye iade edilmemeleri yönünde karar verdi.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye oldukları ve 15 Temmuz darbe girişiminde aktif rol oynadıkları gerekçesiyle Türkiye'ye iadeleri istenen askerler, Yunan polisi eşliğinde birbirlerine kelepçeli olarak mahkemeye getirildi.

Yüksek mahkeme hakimleri, FETÖ mensubu askerleri gruplar halinde salona çağırarak haklarındaki kararları yüzlerine okudu.

Mahkeme, darbe girişiminin ardından TSK'ya ait helikopterle Yunanistan'a kaçan askerler için Türkiye'nin iade talebinin reddedildiğini bildirdi.

"MAHKEME DARBECİLERİ SALIVERİYOR"

Yunan mahkemesinin verdiği skandal kararla ilgili bilgi veren A Haber Atina muhabiri Manolis Kostidis, mahkemenin darbeci askerler için salıverilme kararını da verdiğini açıkladı.

"ÇİPRAS HÜKÜMETİNİ CİDDİ SORUNLAR BEKLİYOR"

Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerin, Türkiye'ye ait askeri sırları Yunan makamlarına verdiğine dair iddialara ilişkin bilgi veren A Haber Danışmanı Orhan Sali, "İki ülke arasında çok daha farklı bir ilişki gelişecektir. Nitekim 17 Aralık sonrasında FETÖ'cü savcı Zekeriya Öz'ün de Türkiye'ye ait özel bilgileri Alman makamlarına verdiği konuşulmuştu. Yunanistan'a kaçan darbecilerle ilgili de aynı durum söz konusu. Darbecilerin elinde olan askeri bilgilerin Yunan istihbaratına verildiğine ilişkin iddialar var. Bundan sonra Çipras hükümetini ciddi sorunlar bekliyor. Nitekim bu 8 darbeci için Yunan mahkemelerinin üzerinde siyasi bir baskı oluşturulmuştu" dedi.