22 maddelik anayasa sunumu

AK Parti'nin Siyasi ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda teşkilat başkanlarına cumhurbaşkanlığı sistemi ile ilgili 22 maddelik sunum yaptı. Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre Yazıcı'nın sunumunda özetle şu tespitler yer alıyor:

Mevcut anayasada yetkilerle donatılmış, ancak sorumsuz konumda olan Cumhurbaşkanı, hem Meclis'e ve hem de millete karşı sorumlu hale gelmiş olacak, bir başka anlatımla yetki kullanıp da sorumlu olmayan hiçbir makam ve kişi kalmayacaktır

Vesayet odaklarına karşı demokratik düzen güvenceli hale gelecek. Bu sistemle bundan böyle hükümetsizlik sorunu yaşanmayacaktır. Halkın beklentileri hukuk düzenine daha hızlı yansıyacak ve daha etkin bir işleyişe kavuşacaktır.

Türkiye'nin Osmanlı dönemi dahil 5 anayasası oldu. Hemen hemen hepsi olağanüstü koşullarda ve darbe süreçlerinde hazırlanmıştır. Millet egemenliğinin sahibinden olmasından kaynaklanan hakkını hiçbir zaman kullanamadı.

Meclis'in Cumhurbaşkanı seçememesi için gerekli her türlü manevralar yapılmış, hukuk skandalları ile seçimler engellenmeye çalışılarak, siyaset kurumu Cumhurbaşkanını seçemiyor gerekçesi ile Cumhurbaşkanlığı seçimleri darbelerin gerekçesi yapılmıştır.

Önerilen sistemde kanun koyma yetkisi TBMM'nin tekelindedir. Meclis uygun ve gerekli gördüğü takdirde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenen alan veya konuda çıkaracağı kanunla düzenleme yapabilecektir. Böyle bir durumda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümsüz hale gelmektedir. Özetle düzenleyici norm koyma üstünlüğü Meclis'in tekelindedir. Güçlü parlamento diktatörlük eğilimlerine asla fırsat vermez.