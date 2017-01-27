Adana'da hava destekli DEAŞ operasyonu!

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik hava destekli operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen çok sayıda kişinin adresine eş zamanlı operasyon düzenledi. Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Özel Harekat şube ekiplerinden de çok sayıda polisin katıldığı operasyonda, helikopter hava desteği sağladı. Direnişin olması muhtemel adreslere Özel Harekat timleri, koç başlarıyla kapıları kırarak girdi.





Baskın yapılan adreslerde arama yapan ekipler, kişiyi gözaltına aldı. Terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen 10 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.