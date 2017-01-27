Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı uyardı! O merkezlere giden çiftler boşanıyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, "İstanbul'da görüyorum mahalle, sokak aralarında aile danışma merkezi levhasıyla iş yapan merkezler var. Bize buralar hakkında çok fazla ihbar geldi. Buraya giden çiftlerin hep boşanarak çıktığına yönelik gelen ihbarlar üzerine denetimlere başladık" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, editör ve muhabirlerin sorularını yanıtladı.

BOŞANMA SÜRECİNDEKİ ÇİFTLERİN YÜZDE 38'İ VAZGEÇTİ

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, "Boşanma sürecinde danışmanlığımıza başvuran 7 bin 500 çiftimizden yaklaşık yüzde 38'i evliliğini devam ettirme kararını aldı." diye konuştu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, "İstanbul'da görüyorum mahalle, sokak aralarında aile danışma merkezi levhasıyla iş yapan merkezler var. Bize buralar hakkında çok fazla ihbar geldi. Buraya giden çiftlerin hep boşanarak çıktığına yönelik gelen ihbarlar üzerine denetimlere başladık. Gerçekten birçok yerin ehil olmayan kişiler tarafından açıldığını gördük. Aile danışmanlığı sertifikası dahi olmayan, üniversite mezunu dahi olmayan, denklik almış bir diploması olmayan kişiler tarafından bu merkezlerin işletildiğini gördük. Bu konuda önlem almaya başladık, denetimlerimiz hızlı şekilde devam ediyor. Yetkin kişiler tarafından açılmayan ve ruhsatlandırılmayan yerlerin kapatılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

DOĞUM YARDIMLARI 755 MİLYONU BULDU

Kaya, doğum yardımlarıyla ilgili ,"İlk çocuğa 300 lira, ikinci çocuğa 400 lira, üç ve sonraki çocuklar için de 600 lira olmak üzere doğum yardımı yapıyoruz. Şimdiye kadar 1 milyon 770 bin çocuk için 755 milyon lira doğum yardımı yaptık." dedi.

309 MİLYON LİRA PARA TOPLANDI

Bakan Kaya, "15 Temmuz Dayanışma Kampanyası'nda 20 Ocak 2016 tarihi itibarıyla 309 milyon lira para toplandı." dedi. En son çıkan Kanun Hükmünde Kararname ile malul sayılmayan terörle mücadele gaziler için bir düzenleme yapıldığını söyleyen Kaya, "Malul sayılmayan terörle mücadeledeki gazilerimizden kalıcı hasarı olan, organ kaybı ve kalıcı sekeli olanlar için yeniden bir değerlendirme yapılacak ve uygun görülenlere aylık bağlanması sağlanmış olacak. Geriye dönük de çalışacak. Biz şehit yakınlarımız ve gazilerimiz arasında ayrım yapmıyoruz." diye konuştu. Bakan Kaya, "Bin 200 kişilik psikososyal destek ekibi sosyal çalışmacı arkadaşımız terör olaylarının yaşandığı 11 ilimizde 50 bin haneye ulaştı ve yaklaşık 300 bin kişiye bu manada ulaşmış olduk, onlara destek olduk." dedi.

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