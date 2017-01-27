Başbakan Binali Yıldırım konuşuyor - CANLI

Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Şehircilik Şurası'nda konuşuyor.

Şehircilik Şurasında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Konya, Bursa, Edirne, İstanbul gibi dünyaya nam salan şehirlerimizde her taşı insanı yansıtan bir anlayışla şekillenmiştir" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasında şunları kaydetti:

"HESAP YAPANLARIN HESAPLARI KURSAKLARINDA KALACAK"

Şehirlerimizi marka şehirler yapmak gibi tarihi bir sorumluluğumuz var. Bu şura bize ışık tutacak. Bu toplantı kurumların politikalarına karar vermesi için önemli bir yol gösterecektir. Bugün dünyanın birçok ülkesinde çevre ve şehircilikle ilgili yeni kavramlar oluşuyor. Bu kavramların en önemlileri kurumsal örgütlenme ve yapılanma kavramlarıdır. İnanıyorum ki bilim adamlarımız bürokratlarımız ve konuda uzman şahsiyetler şehirlerimizdeki sorunları gidermek için çok değerli çözüm önerilerini ortaya koyacaklar. 2002'den bu tarafa gerçekleştirdiğimiz bütün adımların altında siz Cumhurbaşkanımızın imzası var. Türkiye'de 15 yılda üç Türkiye yaptık. İhracatımızı 4 kattan fazla arttırdık. Mazlumlara kucak açan bir ülke olduk. Türkiye'ye çağ atlatan büyük hizmetleri birer birer hayata geçirdik. Büyük projelerin biri bitmeden diğerine başlıyoruz. Çanakkale 1915 Köprüsü biliyorsunuz vatandaşlarımıza yeni bir hizmet olarak geliyor. Çanakkale Köprüsü ve otoyolları ihalesini dün gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanım dünyada kriz günden güne derinleşirken Türkiye projelerine devam ediyor. Çanakkale Köprüsü dünyanın gıpta ile izleyeceği mega bir projedir. Büyük projeler dev yatırımlar geleceğin Türkiye'sinin ayak sesleri. Türkiye 15 yıldır büyümeye devam ediyor. Ülkemiz üzerinde hesap yapanların hesapları kursaklarında kalacak. Yarın bugünden daha güzel olacak.

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