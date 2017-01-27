Başbakan Binali Yıldırım: Heyecan verici bir gündeyiz

GENÇDES 2017 Projesi Lansmanı'nda konuşan Başbakan Yıldırım, "CHP'nin kafası yaşlanmış. CHP dünde kalmayı tercih ediyor. Dün dünde kaldı cancağızım, bugün yeni bir gün, yeni şeyler söylemek lazım. CHP ayağını kaldırıyor, HDP oraya basıyor. Belli ki sokakta da kol kola hayırcılar cephesinde olacaklar. Ey CHP, ey Atatürk'ün partisi, ey milli şef İnönü'nün partisi, ne hallere düştün.Ülkeyi bölenlerle kol kola girmek yakışır mı Atatürk'ün partisine?" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım konuşmasında şunları kaydetti:

"HEYECAN VERİCİ BİR GÜNDEYİZ"

Gençlerimiz adına, hayalleri, umutları adına heyecan verici bir gündeyiz. Bugün GENÇDES projesini hayata geçirme yolunda önemli bir adım atıyoruz. Bu proje çerçevesinde gerçekleştirilecek eserler gençlere yeni ufuklar açacak. Her gün birçok yeniliklerle karşı karşıya kalıyoruz. Zaman zaman keşke bu imkanlar bizim gençliğimizde de olsaydı diyoruz. Müstesna gördüğüm projeyi çıkış noktası olarak görüyorum. Türkiye'nin gençleri hayallerini gerçeğe dönüştürsün istiyoruz. Bu ülkenin gençleri, genç fikirleri ile ülkemize heyecan katsın istiyoruz. Beklentilerimizi dile getirirken bile heyecan duyuyorum. Bu projeden beklentimiz büyük. Bu proje ile gençlerin sanata katılımı artacak. İmkansızlıklar nedeniyle hayata geçiremedikleri projeleri hayata geçirecekler. Geçen yıl GENÇDES için ilk adım atıldı. Toplam 91 projeye destek verildi. 2017 yılında 54 milyonTL tutarında kaynak ayırıyoruz. Bu yıl müzik alanındaki projeleri de destek kapsamına aldık. Gençlerimize buradan bir kez daha kültür sanatın çeşitli alanlarında proje geliştirmeleri için çağrıda bulunuyorum. Kültür ve sanatla dağarcığını geliştiren genç dimağlara ihtiyacımız var. Terörü, her türlü ayrışmaları yok etmek istiyorsak bu konulara kafa yormak gerekiyor. Bir ülke sadece yolları, havalimanları ile gelişmiyor, insan kaynağını yükseltemezsek kurduğumuz yapılar atıl kalır. İnsan yetiştiremiyorsanız eliniz güç insanlık için tehtide dönüşür.

Başbakan Binali Yıldırım: Heyecan verici bir gündeyiz

"TÜRKİYE'NİN ZENGİNLİĞİNE ZENGİNLİK KATACAK ESERLER OLACAK"

Daha çok çalışacağız. Köprüler, tüneller, yollar inşaa ettik. Her geçen gün büyüyen bir alt yapı kurduk. GENÇDES projesi bu anlamda sembolik değeri yüksek olacak örnek bir projedir. Yazarlara, sanatçılara gerekli önemi her zaman göstereceğiz. Gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştüren zemini hazırlayacağız. Türkiye'nin zenginliğine zenginlik katan eserler olacak. Nice zengin sanat ürünleri ortaya çıkacak. Ben çocukken karnemi aldığımda, babam spor, resim, müzik, bunları yüksek görünce ne kadar lüzumsuz işlerle uğraşıyorsun oğlum. Biraz daha fizik, matematik çalış diye terslenirdi bana. O köyde büyümüş, ömrünü fiziki çalışmayla geçirmiş, işin zihinsel tarafına vakit ayıracak imkanı olmamış. Onun için hayat çalışmak. Benim torunum var, piyano çalıyor mesela. Gençlere daha çok yatırım yapmamız lazım. Gençlere yapılan hiçbir yatırım boşa yapılmış bir yatırım değildir.

"BU GENÇLİĞİ KARARTAMAZSINIZ"

Şimdi her türlü bilgi elimizin altında. Ak Parti, bilgiye erişimde dünya ortalamasının üzerine çıkarılmasını sağladı. Geçmişte Hakkari'de bir ziyarette çok sayıda fotoğraf çektimiştik. Çocuklara sordum siz bu fotoğrafları nasıl alacaksınız dedim. Bana mailimiz var dediler. Bu gençliği karartamazsınız. Dünyayı avucunun içine almış bir gençlikten bahsediyoruz. Bugün imkansızlıklarından faydalanırsınız ama yarın sizlere meydan okuyacaklar. Biz bu ülkenin gençlerine her zaman inandık. 15 Temmuz gecesi bu ülkenin gençleri apolitiktir, boş işlerle uğraşır diye acımasızca eleştirenler , o gece göğsünü siper ettiğini gördüler. Gençlerimizden güç aldık, gençlerimize destek verdik. Gençlerimiz geçmişte potansiyel tehlike olarak görüldü. Engelleri birer birer kaldırdık.

"CHP AYAĞINI KALDIRIYOR, HDP ORAYA BASIYOR"

İnşallah yeni anayasa değişikliğiyle milletimizin vereceği onayla seçilme yaşı 18'e düşecek. Bugüne kadar 'Gençler seçsin ama seçilmesin' dediler. Gençlerimiz bugüne kadar sandığa gidip oy verdiler ama ülkelerine hizmet etmek için aday olamadılar. Yeni anayasa değişikliğiyle seçilme yaşı 18'e düşüyor. Ben anlamıyorum CHP niye karşı çıkıyor? Gençlerin CHP'ye bir zararı mı var? CHP'nin kafası yaşlanmış. CHP dünde kalmayı tercih ediyor. Dün dünde kaldı cancağızım, bugün yeni bir gün, yeni şeyler söylemek lazım. CHP ayağını kaldırıyor, HDP oraya basıyor. Belli ki sokakta da kol kola hayırcılar cephesinde olacaklar. Ey CHP, ey Atatürk'ün partisi, ey milli şef İnönü'nün partisi, ne hallere düştün.Ülkeyi bölenlerle kol kola girmek yakışır mı Atatürk'ün partisine? Bu değişikliğin sebebi CHP'dir. 2002'de milletin iradesine karşı durdu. Millet sen mi seçtirmiyorsun dedi. Cumhurbaşkanını kendi seçti. Anayasanın özü bu. Cumhurbaşkanını kendi seçiyorsa, yetkilerini de o yapacak. İki sandık arasında görev verecek, hesap soracak. Ne rejim ne bölünme kaygısı var.