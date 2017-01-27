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Bozdağ'dan 'a jet cevap!

  • Giriş Tarihi: 27.1.2017 18:54 Güncelleme Tarihi: 27.1.2017 19:32
Bozdağ'dan Yunanistan'a jet cevap!
Bozdağ'dan Yunanistan'a jet cevap!

8 darbeci haini teslim etmeme kararı alan 'bağımsız yargı karar verdi' açıklamasını yapmıştı. Bu açıklamaya Bakan Bozdağ'dan yanıt geldi.

Başbakanlığı'na cevaben bir açıklama yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Bu karar Türkiye-Yunanistan ilişkilerine tamiri oldukça güç ve çok uzun zaman alacak büyük bir zarar verdi" dedi.

İşte Bozdağ'ın o sözleri:

Türkiye'nin darbeci 8 askeri iade talebini Yunanistan'ın reddi, haksız ve siyasi bir karardır. Kararı yargının vermesi, gerçeği değiştirmez

Yunanistan adli mercilerinin verdiği bu haksız ve yanlış karar, hiçbir hukuki gerekçe ile izah edilemez/düzeltilemez.

Yunanistan'ın bu kararı, Türkiye-Yunanistan ilişkilerine tamiri oldukça güç ve çok uzun zaman alacak büyük bir zarar vermiştir.

Yunanistan'ı bu kararından vazgeçmeye ve i Türkiye'ye iade etmeye bir kez daha davet ediyorum.