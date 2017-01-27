Bozdağ'dan Yunanistan'a jet cevap!

8 darbeci haini teslim etmeme kararı alan Yunanistan 'bağımsız yargı karar verdi' açıklamasını yapmıştı. Bu açıklamaya Bakan Bozdağ'dan yanıt geldi.

Yunanistan Başbakanlığı'na cevaben bir açıklama yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Bu karar Türkiye-Yunanistan ilişkilerine tamiri oldukça güç ve çok uzun zaman alacak büyük bir zarar verdi" dedi.

İşte Bozdağ'ın o sözleri:

Türkiye'nin darbeci 8 askeri iade talebini Yunanistan'ın reddi, haksız ve siyasi bir karardır. Kararı yargının vermesi, gerçeği değiştirmez

Yunanistan adli mercilerinin verdiği bu haksız ve yanlış karar, hiçbir hukuki gerekçe ile izah edilemez/düzeltilemez.

Yunanistan'ın bu kararı, Türkiye-Yunanistan ilişkilerine tamiri oldukça güç ve çok uzun zaman alacak büyük bir zarar vermiştir.

Yunanistan'ı bu kararından vazgeçmeye ve darbeci askerleri Türkiye'ye iade etmeye bir kez daha davet ediyorum.