Darbe yargılamaları 40 yılın hesaplaşması

Başbakan Yıldırım: İnsanları öldürenler belli. Vatandaş, “Niye bunlar hâlâ yargılanmadı?” diye soruyor. Sonuç görmek istiyor. İşleri hızlandırırsak, milletin hırsı da inecek, yüreği de soğuyacak

Başbakan Binali Yıldırım dün "Adli Google" diye tabir edilen, yargı mensuplarının soruşturma ve kovuşturma işlemleri sırasında sıkça başvuracağı Adli Veri Bankası'nın tanıtımına katıldı. Yıldırım, başta FETÖ olmak üzere yargı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu:



EN YAKINIMDAKİNİ DİNLEDİLER: Benim en yakınımdaki insana dinleme yaptılar. İçişleri Bakanı'na, Adalet Bakanı'na söylüyorum "Böyle bir şey yok" diyorlar UYAP'ta yok. Poliste yok. İki gün sonra dinleme kesiliyor. 2'nci hakimlikten yapılan bu dinleme, 4'üncü hakimlikten tekrar başlıyor. O dosya 17 Aralık'ta önümüze çıktı. Tamamen masa altı bir çalışma. Yasa dışı bir yasal işlem.



VATANDAŞ SONUÇ İSTİYOR: Vatandaşlarımız şu noktadan rahatsız. Darbe girişiminin üzerinden 6-7 ay geçti. "Silahı alıp insanları öldürenler belli. Niye bunlar hala yargılanmadı?" diye bana soruyorlar. Bu bizatihi insanları öldüren bomba atanlar, itiraf edenler, her türlü delili elde olanlar ayrı bir paket halinde niye yargılanmaz? Vatandaş bize soruyor. Ben de size soruyorum. Bunları ayrı yargılayın. "İdam, idam" diye insanlar niye sokakta bağırıyor? Sonuç görmek istiyorlar. Bu yargılama 40 yılın hesaplaşmasıdır. Birinci derece darbeciler, ikinci derecede örgüt mensupları, üçüncü derecede yardım yataklık edenler. Bu şekildeki bakış açısıyla bu işi hızlandırırsak, bunların sonuçları ortaya çıkarsa milletin hırsı da inecek, yüreği de soğuyacak.Adalet de tecelli edecek.

İTİRAZ KOMİSYONU: OHAL'i biz kendimize ilan ettik. Sebebi bu alçak örgütün mensuplarını başka türlü temizleme şansımız yok. Onun için OHAL devam edecek. OHAL dolayısıyla memuriyetten çıkarılanlarla ilgili yargı yolu kapalıydı. Bu yüzden de 70 bin bireysel başvuru ile Anayasa Mahkemesi'nde bekliyordu. Son düzenleme ile itiraz yolunun hukuki bir zemine kavuşturduk. İleride bu davaların AİHM'ye gitme ihtimaline karşı bir yeni düzenleme yaptık. İtiraz Komisyonu oluşturduk. Bu inceleme sonucunda ya göreve iade edilecek ya da idarenin verdiği karar doğrudur denilecek. Bunu yaptıktan sonra artık bu kişilere yargı yolu açılmış olacak. Bu yaptığımız düzenleme bir anlamda OHAL süresince dahi hak arama, yargı yolunun açılmasıdır. Buradaki kararlar adli karar değil, idari kararların kesinlik kazanması.



HUKUK DEVLETİYİZ: Her ne kadar ihanet yapmış olsalar da, her ne kadar suç işlemiş olsalar da Türkiye bir hukuk devleti. Hukuk devletinin gereği de herkesin hakkını hukukunu sonuna kadar aramasıdır, araması için zemin hazırlanmasıdır. Bu itiraz mekanizmasını da önümüzdeki günlerde gündeme alacağız.



Başbakan Yıldırım, Dünya Gümrük Günü nedeniyle TOBB'da düzenlenen toplantıda da konuştu. Anayasa değişikliğinin TBMM'den geçmesi ile artık son sözü milletin söyleyeceği sürecin başladığını belirten Yıldırım, "Memleketin temel konuları için uzlaşma kültürünü en iyi şekilde ortaya koyan MHP Genel Başkanı ve grubuna teşekkür ediyorum" dedi. CHP'nin anayasa değişikliğini itibarsız kılmak için her yöntemi kullandığına dikkat çeken Yıldırım, "Bu CHP'yi Allah ıslah etsin. Mevcudu da değişikliği de bilmiyorlar. Yasama güçlenecek, milletvekili daha da güçlü hale gelecek. Şimdi 'denetim zayıflıyor' deniliyor, kim demiş CHP'liler diyor. Okumadıkları oradan belli" diye konuştu. Milletin terazisinin altın terazisinden daha hassas olduğunu söyleyen Yıldırım, şunları kaydetti: "Millete ram ol, itaat et, rahat et. Anayasa değişikliği ile rejimin değiştirilmek istendiğinin söylenmesi tamamen safsatadır. Türkiye Cumhuriyeti, büyük Atatürk'ün önderliğinde 1923'te kurulmuş ve rejim tartışması 93 yıl önce o gün sona ermiştir. Türkiye cumhuriyettir, demokratik laik sosyal hukuk devletidir, üniter yapısı milleti ve ülkesi ile bölünmez bütündür. Ay yıldızlı bayrağı Türk bayrağıdır, başşehri Ankara'dır. Bunların üzerine kimse siyaset yapmasın."



'YARGIDA HIZ BEREKETTİR'

"1976'da ilk defa işe gireceğim zaman iyi hal kağıdını 2 ayda aldım. Şimdi tuşa basıyorsunuz iyi hal kağıdını alıyorsunuz. Türkiye, çok mesafe katetti. Ama bu alçak FETÖ'cüler bu mesafeyi gölgeledi. Ulaştırma Bakanlığı yaptığımda "Trafikte hız felakettir internette hız berekettir" derdik. Buna şunu da ilave ediyorum. Trafikte hız felakettir, adalette, yargıda hız berekettir. Yargının hak ettiği güveni kazanması için yargılamada hızlanmamız lazım. Geç kalan adalet adalet değildir."



"İZMİR'DE İŞLER KESAT MI?"

Başbakan Yıldırım, konuşmasının ardından kısa süre önce bombalı terör saldırısına uğrayan İzmir Adliyesi'ne telekonferansla bağlananarak İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru ile konuştu. Yıldırım, mahkeme salonunun boş olduğunu görünce "İşler kesat herhalde. Salon bomboş" esprisi yaptı. Doğru da, yayın için boş bir duruşma salonu seçtiklerini belirtti. Doğru hiçbir sıkıntıları olmadığını belirtirken Yıldırım, "Bizim küçük bir sıkıntımız var. Daha hızlı yargılama istiyoruz" dedi.



'TATARINDAN KURTARDIK BETERİNE RASTLADIK'

"(2010 HSYK seçimi) Burada amaç, yargıdaki adam kayırmacılığını ortadan kaldırmak, adalet mülkün temelidir prensibini hakim kılmaktı. Fakat bir tehlikeyi bertaraf ederken başka bir tehlikenin kapımızı çaldığının farkına varamadık. Bizim memlekette bir tabir vardır. Tatarından kurtardık beterine rastladık."



"TÜRKİYE'NİN SUÇ HARİTASI ÇIKACAK"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise şöyle konuştu: "Adli Veri Bankası adalet politikalarını oluşturma, suç ve suçluyla daha etkin mücadele etmek, dava ve uyuşmazlıkların sebebini analiz ederek dava açılmadan suçlar işlenmeden önleyici adalet mekanizmasını hayata geçirmek, davaların, tutuklu ve hükümlülerin sayısıyla artış hızı ve sebepleri değerlendirmek bakımından son derece önemli sonuçlar ortaya koyacak. Türkiye'nin suç haritasını ortaya çıkaracak. Bir suç en çok hangi bölgede işleniyor gece- gündüz, saatler aklınıza ne geliyorsa hepsini öğreneceğiz. Bugüne kadar 3 bin 581 hakim ve savcı, 4 bin 235 yardımcı personel meslekten uzaklaştırıldı."