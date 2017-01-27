Efsane çoban 'Ben de varım' dedi

Yeni anayasaya için "Ben de varım" kampanyası çığ gibi büyüyor. FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili yaptığı yorumlarla gönüllerde taht kuran Posoflu çoban da, Fatih belediye Başkanı Mustafa Demir'in çağrısına cevap vererek "Ben de varım" dedi.

Anayasa değişikliği referandumuna ilişkin sosyal medya üzerinden başlatılan 'Güçlü Türkiye için evet' kampanyasına Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir de destek verdi. Başkan Demir destek videosunda, Ardahan'ın Posof ilçesinde FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ülke gündemiyle ilgili sözleri sosyal medyada paylaşım rekoru kıran 55 yaşındaki çoban Köksal Yardımcı'ya çağrıda bulundu. "Evet" dediğini sosyal medya hesabından paylaşan Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'in çağrısını cevap veren Posoflu çoban "Mustafa Demir kardeşim, çağrını aldım, çok memnun kaldım. Reis-i Cumhur'uma, Başbakan'ıma ve milletvekillerime selamlarımı iletiyorum. Ben de bu çağrınıza 'Evet' diyorum" dedi.

SOSYAL MEDYADA YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'in 'evet' kampanyasında çağrıda bulunduğu Posoflu çoban Köksal Yardımcı'nın verdiği yanıt, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

EFSANE ÇOBAN 'BEN DE VARIM' DEDİ