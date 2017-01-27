Destek çığ gibi

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen’in anayasa değişikliği referandumuyla ilgili başlattığı ‘evet’ kampanyasına toplumun her kesiminden katılım artıyor

Anayasa değişikliği referandumu için spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'in sosyal medyada başlattığı 'Evet' kampanyasına katılım çığ gibi büyüyor. Twitter'da oluşturulan "bendevarım" hashtag'ine vatandaşlardan da yoğun bir şekilde destek gelmeye devam ediyor. 'Evet' kampanyasına destek olan sivil toplum kuruluşlarına da her gün yenileri ekleniyor. İşte o mesajlar;

Mustafa Ceceli: Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Dr. Hasan Doğan çağrınızı aldım. Güçlü bir Türkiye için elbette ben de varım. Değerli arkadaşlar, sizleri kan dökmek için çağıranları değil, demokratik seçim hakkınız için yapmak üzere sandığa davet edenlere itibar ediniz.

Aslı Hünel: Vatanımız için ve ülkemizin geleceği için tabii ki başkanlık sistemine 'Evet' diyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza sonuna kadar güveniyorum" dedi.

Murat Boz'dan 'Başkanlık' mesajı

Nihat Doğan: Sayın Şamil Tayyar mesajınızı aldım. Ben de milletimin, devletimin bu kutlu yürüyüşünde sizler gibi bağımsız, güçlü, özgür Türkiye için EVET diyorum. Sevgili Alişan sende var mısın?

Nihat Hatipoğlu da "Evet" dedi

Alişan: Sayın Bakanım Numan Kurtulmuş ve Ece'yle birlikte büyük ve güçlü bir Türkiye için ben de varım diyorum.

Ece Erken: Evet ben de varım.

Ünlülerden 'Başkanlık' mesajı

TÜRKÇE, KÜRTÇE, ARAPÇA EVET

Berdan Mardini: (Türkçe, Arapça ve Kürtçe olarak) Yeni ve güçlü bir Türkiye için ben de 'Evet' diyorum. Bu çağrımı bu topraklardaki bütün dillerde yapıyorum.

Erkan Çelik: Güçlü bir Türkiye için ben de varım, EVET diyorum.



TÜM SALON hep bir ağız dan 'EVET' DEDİ

Serdar Tunçer (Uğur Işılak'ın çağrısına): Büyük ve güçlü Türkiye için yoksam ben niye varım? Tabiki EVET diyorum. Ve soruyorum Dursun Ali Erzincanlı abi sen de var mısın?

Dursun Ali Erzincanlı: Sevgili Serdar bugün var olmazsak yarın yok oluruz. Bu yüzden elbetteki varım" dedikten sonra konferans verdiği salona dönerek, 'Sizler de varmısınız' diye sordu. Salondakiler hep bir ağızdan, EVET diyerek alkışladı. Erzincanlı daha sonra "Sevgili Mustafa demirci sen de var mısın" dedi.

İbrahim Tatlıses ve oğlu İdo Tatlıses: Güçlü bir Türkiye için biz de varız.



OKÇULAR'DAN TÜRGEV'E...

Bilal Erdoğan'ın mütevelli heyeti üyesi olduğu Okcular Vakfı üyelerinin hazırladığı videoda "Evet" denildi ve TÜRGEV'e "Siz de var mısınız?" diye seslenildi. TÜRGEV üyeleri bu mesaja karşılık hazırladıkları videoda "TÜRGEV olarak güçlü bir Türkiye için biz de varız" dediler.

Yunus Emre KAVAK - Furkan KARA-Özlem AVCI / SABAH