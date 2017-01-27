'Evet' kampanyası çığ gibi büyüyor

Anayasa Referandumu için Fotomaç yazarı Rıdvan Dilmen'in başlattığı tarihi kampanyaya destek çığ gibi büyüyor. Yöneticisinden sporcusuna, bakanından yazarına kadar herkes 'Büyüyen ve gelişen Türkiye için ben de varım' diyor.

Anayasa referandumu öncesi Fotomaç yazarı Rıdvan Dilmen'in Twitter'dan başlattığı "Güçlü bir Türkiye için evet" kampanyasına halkımız sahip çıktı. Kampanyaya her kesimden destek yağdı. Sosyal medyadan yapılan paylaşımlarda 'aydınlık geleceğe' oy verildi, 'evet'ler çığ gibi büyüdü. "Büyüyen-gelişen Türkiye için, sözünü dinleten dev bir ülke için, aydınlık bir gelecek için, düşmana- haine gözdağı için, kardeşlik için, tek olmak-birlik olmak için, barış için: EVET!" sloganları üretildi. "Hayır geriye götürür, evette selamet vardır" paylaşımları yapıldı, "Sessiz kalmayın, güçlü bir Türkiye için evet deyin" çağrıları tekrar edildi. Bir anda Türkiye'nin gündemine oturan kampanyaya spor camiası da sessiz kalmadı. Futbolcusundan kulüp yöneticisine, bakanından yazarına kadar herkes "Ben de varım" dedi, "evet" dedi. İşte görüşler:.

EVET KAMPANYASINA KATILAN ÜNLÜLER

TABİİ Kİ VARIM

* RIDVAN DİLMEN (Eski milli futbolcu- Yorumcu): Vatanımız, ülkemiz çok zorlu bir süreçten geçiyor, adeta bir İstiklal Savaşı. Güçlü bir Türkiye istiyoruz. Güçlü bir Türkiye için evet ben de varım. Sevgili Arda sen de var mısın?

* ARDA TURAN (Milli futbolcu):

Rıdvan hocam çağrını aldım.

Güçlü bir Türkiye için ben de varım. Burak Yılmaz sen de var mısın kardeşim?

* BURAK YILMAZ (Milli futbolcu): Arda kardeşim çağrını aldım. Güçlü bir Türkiye için ben de varım. Murat Boz kardeşim sen de var mısın?

* AKİF ÇAĞATAY KILIÇ (Gençlik ve Spor Bakanı): Güçlü bir Türkiye için evet.

* AHMET ÇAKAR (Eski hakem-Yorumcu): Güçlü bir Türkiye için ben de varım.

* ERTEM ŞENER (Spor spikeri): Daha büyük, daha güçlü bir Türkiye için tabii ki ben de varım..

Ünlülerden 'Başkanlık' mesajı

TEK SEÇENEK 'EVET

* HİDAYET TÜRKOĞLU (Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı): Büyüyen ve güçlü bir Türkiye için evet.

* FERUDUN TANKUT (Kardemir Karabükspor Başkanı): Rıdvan Dilmen'in başlattığı "Güçlü bir Türkiye için ben de varım" kampanyası için tam destek veriyoruz. Biz de aynı düşünceyi gönülden paylaşıyoruz.

Konu Türkiye, ülkemiz olunca tabii ki 'evet'ten başka bir şey diyemeyiz.

* MUSTAFA YAZICI (Beylerbeyispor Kulübü Başkanı): Biz ülkemizin, Türkiyemizin sevdalısıyız.

Ülkemizin selameti için tabii ki 'evet' diyeceğiz. Başka bir şey düşünemeyiz.

Biz de tabii ki "Güçlü bir Türkiye için evet" diyoruz. Başka bir şey denir mi? Hayır ne kadar yanlış bir kelime! 'hayır' her zaman kötü olmuştur.

* HASAN ÇAVUŞOĞLU (Alanyaspor Başkanı): Rıdvan Dilmen'in başlattığı "Güçlü bir Türkiye için evet" kampanyası tabii ki çok doğru. Ben de ülkem için Türkiye için 'evet' kampanyasını destekliyorum..

* HALİL ÜNAL (Eskişehirspor Başkanı): Rıdvan Dilmen'in başlattığı kampanyayı takdir etmemek mümkün değil. Ben de "Güçlü bir Türkiye için evet" kampanyasını destekliyorum. Tabii ki evet!

* SELÇUK ÖZTÜRK (Elazığspor eski başkanı): Biz de bu kampanyayı destekliyoruz. Ülkemizin güçlü olması için 'evet' oyu vereceğiz.

* HÜSEYİN KALPAR (Teknik direktör): Güçlü ülke, güçlü bir Türkiye için her zaman varım.

* GİRAY BULAK: (Teknik direktör): Güçlü bir ülke, güçlü bir Türkiye için birlik olmamız şart. Rıdvan Dilmen'in başlattığı kampanya çok yerinde. Ben de ülkem için bu kampanyaya katılıyorum.

'evet' diyeceğim.

* ERKAN SÖZERİ (Ümraniyespor Teknik direktörü): Ülkemiz için hayırlısı ne ise o olmalı.

Şu anda istikrarlı bir gidişat var. Ülkemizin geleceği için evet kampanyasına katılmamak mümkün değil. Çünkü 'hayır' oyu ülkemizde hem ekonomik hem de sosyal anlamda belirsizlik ve tedirginlik yaratacaktır.

* BÜNYAMİN GEZER (Eski hakem-Yorumcu): Rıdvan Dilmen'in başlattığı "Güçlü bir Türkiye için evet" kampanyası nı ben de destekliyorum...

Murat Boz'dan 'Başkanlık' mesajı

KARDEŞLİK GELSİN DİYE

* VEDAT TAN: (Eski hakem- Yorumcu): Ülkemiz, geçtiği zor ve meşakkatli zamanları, ancak yeni bir Türkiye ve yeni bir anayasa ile atlatacaktır. Yeni Türkiye'nin de yeni anayasa ile sıçramaya geçeceğini, daha hızlı karar alacağını ve ivmelenmesinin hızlanacağını düşünmekteyim. İşte bu yüzden 'için'lerim var benim.

Kalleşlik değil, kardeşliğin gelmesi için, ülke ateşine bir odun daha atmamak için, özgürlük ve insanca yaşamak için, sırtını teröre yaslayıp "dağ"a güvenenleri sevindirmemek için, ihanet bombalarını, kurşunlarını gördüğüm için, annelerin 'Mehmedim' diye ağlamaması için, darbecilerin sevincinin kursağında kalması için, ben de 'evet' diyorum.

* FATİH TEKKE (Teknik direktör): Ülkemiz tarihi, siyasi açıdan önemli bir kırılma noktasından geçiyor. Güçlü bir Türkiye, güçlü bir vatan için 'evet' diyorum..

OKÇULAR VAKFI

Okçular Vakfı, 'Güçlü bir Türkiye için biz de varız' dedi ve Rıdvan Dilmen'in sosyal medyadan başlatıp tüm Türkiye'de hızla yayılan 'Referandum için evet' kampanyasına destek verdi..

TEKVANDO AVRUPA ŞAMPİYONU İPEK ÇİĞDEM

Tekvando Avrupa şampiyonu İpek Çiğdem de spor camiasının sahip çıktığı kampanyaya destek verenler arasında yer aldı. İpek Çiğdem, "Güçlü bir Türkiye için evet" diyerek yazarımız Rıdvan Dilmen'in çağrısına yanıt verdi...