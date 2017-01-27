Hudut kartalları destan yazıyor

Mehmetçik, ‘Şeytan Üçgeni’ olarak bilinen ve terör örgütünün Türkiye’ye sızma noktası olan Türkiye-Irak-İran hattında terörist avında

Yıllar sonra ilk kez bu bölgelere giren Mehmetçik, teröristlerin Türkiye'ye giriş noktalarının yer aldığı bölgelerde de operasyonlar gerçekleştirdi. Bunlardan biri de 'Şeytan Üçgeni' olarak adlandırılan Türkiye-Irak-İran sınırının kesiştiği Hakkâri'nin Şemdinli ilçesine bağlı Mirgesav bölgesi. Şemdinli 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı Tekeli 2'nci Hudut Taburu'na bağlı Mirgesav Üs Bölgesi'nde görev yapan Mehmetçik, eksi 30 derecede destan yazıyor. Yine 2807 rakımdaki Hudut Kartalları, teröristlerin sınırı geçmemeleri için bölgeyi ağır silahlar ve obüs topları ile ateş altına alıyor.

MEHMETÇİK HAİN AVINDA!