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'Evet' zinciri çığ gibi büyüyor

  • Giriş Tarihi: 27.1.2017 16:53 Güncelleme Tarihi: 27.1.2017 17:52
Kürtçe 'Evet' zinciri çığ gibi büyüyor
Kürtçe 'Evet' zinciri çığ gibi büyüyor

ni öngören için başlatılan 'Evet' kampanyası olarak büyümeye devam ediyor. A Haber yorumcusu İdris Kardaş da Kürtçe cümlelerle Evet zincirine destek oldu.

Nisan ayında gerçekleştirilecek olan için eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Twitter'da 'Güçlü Türkiye için evet' kampanyası başlattı. Twitter'da oluşturulan "#" hashtag'ine vatandaşlardan da yoğun bir şekilde destek gelmeye devam ediyor. Dilmen'in başlattığı kampanya çığ gibi büyürken ünlü isimler de kendi hesaplarından destek verdi. 'Evet' kampanyası de hızla yayılıyor.

A HABER YORUMCUSU İDRİS KARDAŞ, KÜRTÇE EVET KAMPANYASINI BAŞLATTI

A Haber yorumcusu Gazeteci İdris Kardaş, sosyal medyada paylaştığı video ile referandumunda yeni Türkiye için, tam bağımsız ve özgür bir ülke için 'Evet' diyeceğini açıkladı. #TÛ jî dibeje êre (Sen de 'Evet' diyor musun) hashtagıyla yayılmaya devam ediyor.

İdris Kardaş Kürtçe 'evet' zinciri başlattı