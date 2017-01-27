Kürtçe 'Evet' zinciri çığ gibi büyüyor

Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören Anayasa değişikliği için başlatılan 'Evet' kampanyası Kürtçe olarak büyümeye devam ediyor. A Haber yorumcusu İdris Kardaş da Kürtçe cümlelerle Evet zincirine destek oldu.

Nisan ayında gerçekleştirilecek olan referandum için eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Twitter'da 'Güçlü Türkiye için evet' kampanyası başlattı. Twitter'da oluşturulan "#bendevarım" hashtag'ine vatandaşlardan da yoğun bir şekilde destek gelmeye devam ediyor. Dilmen'in başlattığı kampanya çığ gibi büyürken ünlü isimler de kendi hesaplarından destek verdi. 'Evet' kampanyası Kürtçe de hızla yayılıyor.

A HABER YORUMCUSU İDRİS KARDAŞ, KÜRTÇE EVET KAMPANYASINI BAŞLATTI

A Haber yorumcusu Gazeteci İdris Kardaş, sosyal medyada paylaştığı video ile Anayasa değişikliği referandumunda yeni Türkiye için, tam bağımsız ve özgür bir ülke için 'Evet' diyeceğini açıkladı. #TÛ jî dibeje êre (Sen de 'Evet' diyor musun) hashtagıyla yayılmaya devam ediyor.

İdris Kardaş Kürtçe 'evet' zinciri başlattı