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Odatv ve davası hakimi Mehmet Ekinci yakalandı!

AA
  • Giriş Tarihi: 27.1.2017 14:24 Güncelleme Tarihi: 27.1.2017 14:59
Odatv ve şike davası hakimi Mehmet Ekinci yakalandı!
Odatv ve şike davası hakimi Mehmet Ekinci yakalandı!

Hakkında üyeliğinden yakalama kararı bulunan Mehmet Ekinci Yalova’da yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan ve Odatv davasının eski hakimi Mehmet Ekinci, Yalova'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir süredir yürütülen istihbarat çalışmaları neticesinde, Ekinci'nin kentte bir evde kaldığını belirledi.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda Ekinci, gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada, Ekinci'nin kullandığı bilgisayar ve bazı belgelere el konuldu.