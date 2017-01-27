O merkezler kapatılacak

Etüt merkezi, eğitim danışmanı gibi isimlerle kaçak çalışan merkezlerin, örgütlerin “ödev evi” haline geldiğini belirleyen MEB ve İçişleri Bakanlığı harekete geçti

Dershanelerin kapatılmasının ardından şehirlerde mantar gibi çoğalan ödev evi, eğitim danışmanı, ödev koçu, ödev merkezi, kariyer rehberi gibi isimlerle açılan merkezlerde terör propagandası yapıldığı ortaya çıktı. FETÖ, DHKP-C ve PKK gibi terör örgütlerinin çocukların beynini yıkamak için bu tür merkezlerde 'eğitim' adı altında faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları yönetmeliğinde yapılan değişiklikle izinsiz faaliyet yürüten merkezlerle ilgili olarak valiliklere para cezası ile birlikte kapatma işleminin uygulama yetkisi verildi. Maliye Bakanlığı ise bundan sonra her ne isimle olursa olsun eğitim faaliyeti yürütecek merkezlere MEB onayı olmadan işyeri açma izni vermeyecek.