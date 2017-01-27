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propagandası sinde

  • Giriş Tarihi: 27.1.2017
PKK propagandası FETÖ iddianamesinde
PKK propagandası FETÖ iddianamesinde

Bursa'daki /PDY soruşturması kapsamında 17'si tutuklu 19 şüpheli hakkında hazırlanan de, etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen Komiser Yardımcısı Y.E.'nin itiraflarına yer verildi. Y.E., örgüte mensup polislerin Şırnak, Cizre, Mardin Nusaybin ve Diyarbakır Sur'daki terör operasyonları hakkında kara propaganda yaptığını itiraf etti, "Operasyonların yanlış olduğu gibi söylemlerde bulunup, güvenlik güçlerinin moral, motivasyon ve birliğini etkilemeye çalışıyorlardı. Operasyonlarda şehit düşen personelin sorumlusunun, istihbarat ve terör polisleri olduğu yönünde konuşmalar yapıp, moral bozucu ve kışkırtıcı tarzda söylemlerde bulunuyorlardı" dedi.