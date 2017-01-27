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ve yarın telefonda görüşecek

AA
  • Giriş Tarihi: 27.1.2017 11:12 Güncelleme Tarihi: 27.1.2017 11:13
Putin ve Trump yarın telefonda görüşecek
Putin ve Trump yarın telefonda görüşecek

Devlet Başkanı Vladimir ile Başkanı Donald 'ın, Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasından sonra ilk telefon görüşmesini yarın yapacağı bildirildi.

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ve 'ın yarın telefonda görüşmesinin planlandığını söyledi.

Peskov, daha önce basınında çıkan Putin ve Trump'ın cumartesi günü telefonda görüşeceği yönündeki haberlerin sorulması üzerine "Evet, bu bilgiyi onaylıyorum" ifadesini kullandı.

Trump, seçim kampanyası döneminde ile ilişkilerin düzeltilmesi konusunda ılımlı mesajlar vermiş, Moskova ise Washington'dan adım atılması durumunda diyaloğa hazır olduğunu duyurmuştu.

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