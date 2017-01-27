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Son dakika haberi: 'ın en önemli damarı kesildi

DHA
  • Giriş Tarihi: 27.1.2017 13:09 Güncelleme Tarihi: 27.1.2017 13:10
Son dakika haberi: DEAŞ'ın en önemli damarı kesildi
Son dakika haberi: DEAŞ'ın en önemli damarı kesildi

'ın saldırılarında kullandığı bombaları 'ta kurdukları fabrikada ürettikleri belirlenen Irak uyruklu 3 kardeş, Sakarya polisinin u ile 'da yakalandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü 'a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında önceki günlerde düzenlenirken, elde edilen bilgilerle yeni operasyonlar düzenlendi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, DEAŞ'ın bomba imalatçıları olduğu belirlenen uyruklu 3 kardeşin Türkiye'ye giriş yaparak 'a geldiklerini tespit etti. Polis, Samsun'da bir eve düzenlediği operasyonla S.A.S.A.T, M.A.S.A.T ve M.A.S.A.T. isimli 3 kardeşi gözaltına aldı. 3 kardeş getirildikleri Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındı.

MUSUL'DA KURDUKLARI FABRİKADA BOMBA ÜRETİYORLARDI

3 kardeşin Musul'da kurdukları fabrikada saldırılarında kullanılmak üzere bomba ürettikleri ve örgüt faaliyetlerini yürütmek için Samsun'a gönderildikleri belirlendi. Yapılan operasyonla DEAŞ'ın gerçekleştirmeyi planladığı birçok canlı bomba saldırısının önüne geçildiği belirtilirken, 3 kişi sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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