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'den 'a sert yanıt!

  • Giriş Tarihi: 27.1.2017 13:49 Güncelleme Tarihi: 27.1.2017 15:07
Türkiye'den Yunanistan'a sert yanıt!
Türkiye'den Yunanistan'a sert yanıt!

Dışişleri Bakanı , FETÖ'cü hainleri 'ye iade etmeyen 'la ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Antalya'da TRT Habere açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı , 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 'a kaçan 8 askerin iade edilmemesi yönündeki kararın ardından "Yunanistan ile aramızdaki ikili geri kabul anlaşmasının iptali dahil gerekli adımları atacağız" dedi.
Yunanistan Yüksek Mahkemesi dün, darbe girişiminin ardından helikopterle Yunanistan'a kaçan ve 'nin iadesini talep ettiği 8 askeri iade etmeme yönünde karar almıştı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı ise dün 8 asker hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı.