Türkiye'den Yunanistan'a sert yanıt!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, FETÖ'cü hainleri Türkiye'ye iade etmeyen Yunanistan'la ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Antalya'da TRT Habere açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan 8 askerin iade edilmemesi yönündeki kararın ardından "Yunanistan ile aramızdaki ikili geri kabul anlaşmasının iptali dahil gerekli adımları atacağız" dedi.

Yunanistan Yüksek Mahkemesi dün, darbe girişiminin ardından helikopterle Yunanistan'a kaçan ve Türkiye'nin iadesini talep ettiği 8 askeri iade etmeme yönünde karar almıştı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı ise dün 8 asker hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı.