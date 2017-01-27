Ülkü Ocakları'ndan Bahçeli'ye 'EVET' desteği

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, yaptığı yazılı açıklamada uyarılarda bulundu. “Töreyi Bozanlar Kendilerine Çekidüzen Vermedikçe Töreye Uygun Muamele Beklememelidir” dedi.

Ülkü Ocakları'nın Türk Milletinin binlerce yıllık ülküsünde ve Hazreti Peygamberin (SAV) çağrısında hayat bulan kaynağını Türklük ve İslamiyet'ten alan kutlu bir yapı olduğunu belirten Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, "töreyi bozanlara" karşı sert bir bildiri yayınladı ve MHP lideri Devlet Bahçeli'den yana tavır aldı.





İŞTE O AÇIKLAMA

"Türk İslam ülküsünü yaşayan ve yaşatan şahısların yuvası olan Ülkü Ocakları milletimizin emrine amade milyonlar yetiştirmiştir. Dün olduğu gibi bugünde Ülkü Ocaklarının hedef ve çalışmaları bu doğrultudadır. Türk Milletinin geleceği olan gençliğimiz yani Ülkü Ocaklılar, yarının "Milliyetçi Büyük Türkiye"sinin inşacısı olacaklardır. Umutlarımız güçlü, yolumuz kutludur. Bu durumun ahvalini kavrayamamış bir takım zevat Ülkü Ocaklarının ismini farklı mecralara çekmeye çalışmaktadır. Geçmişini çok iyi bildiklerimiz, isimleriyle toplum önüne çıkacak kadar şahsiyet sahibi olamayanlar, ömürlerini nefis tatmini uğruna goy goyculukla geçirenler, kutlu dergâhımızı sıçrama tahtası olarak görenler ve görünürde dost, ikiyüzlü düzenbazlar bu hareketin kaderini tayin edemezler." Dedi.