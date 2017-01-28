Altıntaş’ın e-postaları suikasttan sonra silindi

Rus Büyükelçi Karlov’u öldüren FETÖ’cü teröristin, olaydan 2.5 saat kimliği belirsiz bir kişi tarafından silinen e-postaları Google’a soruldu

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, katıldığı sergi açılışında FETÖ'cü polis Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesi tüm yönleriyle soruşturuluyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı vekili Necip Cem İşçimen koordinesinde yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 4 polis adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Saldırganın kaldığı evlerde ele geçirilen bilgisayar ve cep telefonu, Siber Suçlarla Mücadele Dairesi tarafından incelemeye alındı. Şifresi 4 haneli cep telefonuna başka bir hatla girildi. Ayrıca Altıntaş'ın kullandığı SIM kartı da incelendi. Saldırganın telefonundaki mesajlar ve yaptığı görüşmelerin incelenmesi sırasında önemli bir gelişme yaşandı. Altıntaş'ın kullandığı arama motoru Google ürünü Gmail hesabını inceleyen bilişim uzmanları, e-postaların saldırıdan 2.5 saat sonra, yani 21.30'da silindiğini tespit etti.



POLİSLERİN SON GÖREV YERLERİ

E-postaların geri döndürülemez şekilde silindiği belirlenmesi ile savcılığın suikast tarihinden itibaren üzerinde durduğu ikinci kişi şüphesi güçlenmiş oldu. Savcılık, Altıntaş'ın hesabındaki e-postaları kimin sildiğini bulmak için Gmail'in ABD'deki merkezine resmi yazı yazdı. Silinen e-postaların dökümü istendi. Altıntaş'ın ev arkadaşı, aynı zamanda örgüt içinde "Abi"si konumunda bulunan polis Sercan Başar'la polislikten ihraç edilen Kaan Bülbül ve esnaflık yaptığı belirlenen Enes Asım Silin'in ise "FETÖ terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandıkları bildirildi. Altıntaş'la aynı dönem ve aynı okuldan mezun olduğu belirlenen, ancak adli kontrol kararıyla serbest bırakılan 4 polisin ise kritik görevlerde bulundukları öğrenildi. Haklarında FETÖ'den işlem yapılan açığa alınan polislerden D.S.'nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın, S.K.'nın ise Başbakan Yardımcılığı'nın koruma ekibinde bir dönem görev yaptığı, B.D. ile O.Ö.'nün ise yine Başbakanlık Koruma Dairesi'nde görevli oldukları öğrenildi.